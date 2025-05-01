ضربة موجعة.. برينتفورد يصعق نوتنجهام ويعرقله في سباق الأبطال

الخميس، 01 مايو 2025 - 23:51

كتب : FilGoal

يوان ويسا - برينتفورد

تغلب برينتفورد على مضيفه نوتنجهام فورست بهدفين دون رد في ختام منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم كيفن شيد بفضل خطأ دفاعي قاتل في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 70 وبعد تمريرة من الحارس مارك فليكين، سجل يوان ويسا الهدف الثاني.

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يأتي ذلك بعد أيام قليلة من خسارة نوتنجهام لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بنفس النتيجة.

وتأهل مانشستر سيتي لملاقاة كريستال بالاس في نهائي السبت 17 مايو، حيث فاز كريستال على أستون فيلا 3-0 في نصف النهائي.

الخسارة عقدت موقف نوتنجهام في صراع الأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث تجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن تشيلسي الخامس آخر المتأهلين حتى الآن، و3 نقاط عن أستون فيلا السابع.

بينما رفع برينتفورد رصيده إلى 49 نقطة في المركز الحادي عشر.

برينتفورد نوتنجهام دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي
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