أمم إفريقيا للشباب - المغرب يفوز على كينيا 3-2 ويتصدر المجموعة الثانية

فاز المنتخب المغربي على منافسه كينيا بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة، والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وتستضيف مصر كأس الأمم للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو.

تقدم المنتخب الكيني عن طريق مهاجمه لورانس أوما في الدقيقة 16، لكن المنتخب المغربي أدرك التعادل في الدقيقة 45 عن طريق مهاجمه محمد ياسر زابيري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني تقدم منتخب كينيا عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة 55.

وفي العشرين دقيقة الأخيرة نجح المنتخب المغربي في تعديل النتيجة، سجل التعادل حسن بيجا في الدقيقة 71، قبل أن يسجل رضا العلاوي هدف الفوز في الدقيقة 78.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة برصيد 3 نقاط متساويا مع نظيره النيجيري بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح أسود أطلس.

وحقق المنتخب النيجيري الفوز على حساب تونس بهدف نظيف في افتتاحية الجولة بالمجموعة الثانية.

وتتكون كأس الأمم الإفريقية من 3 مجموعات، بواقع 5 فرق في المجموعة الأولى (مجموعة مصر) و4 فرق في المجموعتين الثانية والثالثة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي، فيما يتأهل منتخبين كأفضل ثالث.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى المتأهلة للمربع الذهبي إلى كأس العالم للشباب المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 18 أكتوبر.