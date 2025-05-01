التشكيل - على ملعب النهائي.. برونو يقود حملة مانشستر يونايتد ضد بلباو

أعلن روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - ليني يورو

خط الوسط: نصير مزراوي - كاسيميرو - مانويل أوجارتي - باتريك دورجو

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو

فيما جاء تشكيل بلباو كالتالي:

حراسة المرمى: خولين أجيريزابالا

خط الدفاع: أوسكار دي ماركوس - دانييل فيفيان - ييراي ألفاريز - يوري بيريتشيتشي

خط الوسط: ميكيل ياوريجيزار - إنيجو دي جالاريتا

أمامهما: إنياكي ويليامز - أليخاندرو بيرنيجير - نيكو ويليامز

خط الهجوم: مروان سندي

وينطلق الذهاب على ملعب سان ماميس في بلباو، وهو نفس ملعب المباراة النهائية.

فيما يقام الإياب في أولد ترافورد يوم الخميس المقبل 8 مايو.