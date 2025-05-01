التشكيل - على ملعب النهائي.. برونو يقود حملة مانشستر يونايتد ضد بلباو

الخميس، 01 مايو 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ضد أرسنال

أعلن روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - ليني يورو

خط الوسط: نصير مزراوي - كاسيميرو - مانويل أوجارتي - باتريك دورجو

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو

فيما جاء تشكيل بلباو كالتالي:

حراسة المرمى: خولين أجيريزابالا

خط الدفاع: أوسكار دي ماركوس - دانييل فيفيان - ييراي ألفاريز - يوري بيريتشيتشي

خط الوسط: ميكيل ياوريجيزار - إنيجو دي جالاريتا

أمامهما: إنياكي ويليامز - أليخاندرو بيرنيجير - نيكو ويليامز

خط الهجوم: مروان سندي

وينطلق الذهاب على ملعب سان ماميس في بلباو، وهو نفس ملعب المباراة النهائية.

فيما يقام الإياب في أولد ترافورد يوم الخميس المقبل 8 مايو.

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