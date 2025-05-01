التشكيل - على ملعب النهائي.. برونو يقود حملة مانشستر يونايتد ضد بلباو
الخميس، 01 مايو 2025 - 21:07
كتب : FilGoal
أعلن روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالتالي:
حراسة المرمى: أندريه أونانا
خط الدفاع: فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - ليني يورو
خط الوسط: نصير مزراوي - كاسيميرو - مانويل أوجارتي - باتريك دورجو
خط الهجوم: برونو فيرنانديز - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو
فيما جاء تشكيل بلباو كالتالي:
حراسة المرمى: خولين أجيريزابالا
خط الدفاع: أوسكار دي ماركوس - دانييل فيفيان - ييراي ألفاريز - يوري بيريتشيتشي
خط الوسط: ميكيل ياوريجيزار - إنيجو دي جالاريتا
أمامهما: إنياكي ويليامز - أليخاندرو بيرنيجير - نيكو ويليامز
خط الهجوم: مروان سندي
وينطلق الذهاب على ملعب سان ماميس في بلباو، وهو نفس ملعب المباراة النهائية.
فيما يقام الإياب في أولد ترافورد يوم الخميس المقبل 8 مايو.