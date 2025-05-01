برينتفورد منفتح لسماع العروض الباهظة من أجل مبيومو

الخميس، 01 مايو 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

بريان مبيومو - برينتفورد

أبدى نادي برينتفورد الإنجليزي انفتاحه على سماع العروض المقدمة للاعب براين مبيومو.

برايان مبويمو

النادي : برينتفورد

برينتفورد

ويتمد تعاقد الكاميروني مع الفريق لنهاية الموسم المقبل مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي.

وتحدث توماس فرانك المدير الفني لـ برينتفورد عن إمكانية بيع لاعبه قائلا عبر سكاي سبورتس: "إذا كان الرقم المعروض علينا باهظا فأنا متأكد من أن النادي سيكون منفتحا له".

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وأضاف "مبيومو سعيد للغاية في النادي، وأنا مقتنع بأنه لن يسعى للانتقال، لكن لا استبعد رحيله".

وأردف "قلت مرارا: نحن نادٍ يبيع لاعبيه. ولكن في الوقت نفسه، علينا أن نؤكد أن هناك 10 أندية في العالم لا تبيع لاعبيها".

وأتم "رحل من قبل نيل موباي وأولي واتكينس وإيفان توني كثلاثة مهاجمين أساسيين سجلوا أكثر من 25 هدفا. في كل موسم، نعوض الأهداف بلاعبين آخرين، لذا أنا واثق من قدرتنا على تكرار ذلك".

صاحب الـ 25 عاما سجل 18 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وصنع 6 أهداف.

ويحتل المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الذي يتصدره محمد صلاح برصيد 28 هدفا قبل 4 مباريات على نهاية الموسم.

وارتبط اسم الكاميروني من قبل بالانتقال لأرسنال وليفربول.

ويستعد برينتفورد للقاء نوتنجهام فورست في لقاء مؤجل من الجولة 34 للدوري الإنجليزي اليوم الخميس.

ثم سيلتقي مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 35.

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