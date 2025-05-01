استمرار تفوق النسور.. نيجيريا تفوز على تونس في كأس الأمم للشباب

فاز المنتخب النيجيري على حساب نظيره التونسي بهدف نظيف في الجولة الأولى والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وتستضيف مصر كأس الأمم للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب النيجيري أوال إبراهيم في الدقيقة 38 ليفوز بجائزة رجل المباراة.

المنتخب النيجيري صاحب الرقم القياسي للمنتخبات المتوجة بكأس الأمم للشباب 7 مرات.

وشارك المنتخب التونسي في كأس الأمم للشباب بعد نقل البطولة إلى مصر إثر اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة البطولة.

ويلتقي المنتخب المغربي أمام كينيا في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة.

وكرر المنتخب النيجيري فوزه على حساب تونس بعدما نجح في اقتناص المركز الثالث بكأس الأمم الإفريقية على حساب نسور قرطاج.

وتتكون كأس الأمم الإفريقية من 3 مجموعات، بواقع 5 فرق في المجموعة الأولى (مجموعة مصر) و4 فرق في المجموعتين الثانية والثالثة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي، فيما يتأهل منتخبين كأفضل ثالث.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى المتأهلة للمربع الذهبي إلى كأس العالم للشباب المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 18 أكتوبر.