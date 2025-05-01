جوارديولا يكشف موقف هالاند ورودري من المشاركة في المباريات

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي موقف الثنائي إرلينج هالاند ورودري من المشاركة في المباريات المتبقية من الموسم الجاري.

ويستعد مانشستر سيتي لافتتاح الجولة 35 من الدوري الإنجليزي غدا الجمعة بلقاء ولفرهامبتون.

وعاد الثنائي للمران مجددا مع مانشستر سيتي وهو ما فتح الباب حول إمكانية مشاركته ضد الذئاب.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ولفرهامبتون: "هالاند يتحسن، لكن لا أعتقد أنه سيتواجد في المباراة".

وعن موقف الإسباني أجاب:"عندما يبلغني الطبيب بإمكانية خوض رودري لعدد من الدقائق سيبدأ المشاركة، وأنا في انتظار قرارهم".

وأوضح "الإصابة صعبة وتستمر من 7-11 شهرا، الطبيب أخبرني بأن كل يوم يخوض فيه رودري حصص تدريبية أكثر لكن علينا أن ننتظر حتى لا تحدث مشكلة ويصاب مجددا لذلك علينا الحذر".

وأتم "يشعر بالتحسن في كل مران، وعندما يخبرنا الطبيب أن حالته مستقرة ويستطيع اللاعب سيبدأ في العودة".

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وعانى هالاند من إصابة في الكاحل غاب بسببها عن مباريات فريقه في شهر أبريل الماضي بالكامل.

فيما يغيب الإسباني منذ أكتوبر الماضي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.