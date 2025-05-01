تعديل موعد مباراتين في الدوري الإنجليزي بسبب نهائي الكأس

الخميس، 01 مايو 2025 - 18:05

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراتين في الدوري بسبب نهائي كأس الاتحاد.

وتأهل مانشستر سيتي وكريستال بالاس إلى المباراة النهائية المقررة يوم 17 مايو الجاري.

وكشفت الرابطة في بيان رسمي لها: "أدى تأهل كريستال بالاس ومانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي إلى تأجيل مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز."

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وأضافت "كان من المقرر أن يلعب كريستال بالاس ومانشستر سيتي مباراتيهما على أرضهما ضد وولفرهامبتون واندررز وبورنموث يوم الأحد 18 مايو.".

وأتم البيان "نظرًا لمشاركتهما في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت 17 مايو، تم تأجيل هذه المباريات إلى يوم الثلاثاء 20 مايو."

وبالتالي يخوض كريستال بالاس مباراته ضد ولفرهامبتون، ومانشستر سيتي أمام بورنموث يوم الثلاثاء 20 مايو في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت القاهرة).

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تخطي نوتينجهام فورست بهدفين نظيفين، فيما تخطى كريستال بالاس منافسه أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الدور ذاته.

وتقام المباراة النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت 17 مايو على استاد ويمبلي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، فيما يحل كريستال بالاس في المركز الـ 12 برصيد 45 نقطة.

وتوج مانشستر سيتي بـ7 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، فيما لم يتوج كريستال بالاس بالكأس من قبل بعد تأهل مرتين خسر خلالهما النهائي آخرها عام 2016 حين خسر أمام مانشستر يونايتد 2-1.

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