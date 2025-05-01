غياب الثنائي المصري.. الكشف عن المرشحين لجائزة لاعب شهر أبريل بالدوري الإنجليزي
الخميس، 01 مايو 2025 - 16:07
كتب : FilGoal
شهدت القائمة المرشحة لاختيار أفضل لاعب في شهر أبريل بالدوري الإنجليزي تواجد لاعب عربي.
وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة من 7 لاعبين لاختيار لاعب شهر أبريل.
ويتواجد الجزائري ريان آيت- نوري لاعب ولفرهامبتون في قائمة ضمت أيضا كل من: هارفي بارنز (نيوكاسل) وأليكسيس ماك أليستر (ليفربول) وريان سيسينيون (فولام).
كما ضمت القائمة كل من: جاكوب مورفي (نيوكاسل) ويورجن ستراند لارسن (وولفرهامبتون) ومورجان روجرز (أستون فيلا).
يذكر أن ليفربول ضمن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على توتنام.
فيما دخل مانشستر سيتي في صراع شرس من أجل اختتام الموسم ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
وغاب عن القائمة الثنائي الدولي المصري، محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي.
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