سلوت ينافس جوارديولا على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال أبريل

يتواجد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وأرني سلوت مدرب ليفربول ضمن اختيارات رابطة الدوري الإنجليزي لقائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الشهر.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر أبريل.

وضمت القائمة كل من: جوراديولا وسلوت إلى جانب أوناي إيمري مدرب أستون فيلا وإيدي هاو مدرب نيوكاسل وفيتور بيريرا مدرب ولفرهامبتون.

أرني سلوت ضمن التتويج مؤخرا بلقب الدوري الإنجليزي، وحقق 4 انتصارات من أصل 5 مباريات خاضها في شهر أبريل.

وحقق مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا 4 انتصارات وتعادل في مباراة وحيدة بشهر أبريل.

وقاد أوناي إيمري فريق أستون فيلا للفوز في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة على يد مانشستر سيتي.

فيما حقق إيدي هاو 5 انتصارات مع نيوكاسل بشهر أبريل وتلقى هزيمة وحيدة.

بينما حقق فيتور بيريرا العلامة الكامة مع ولفرهامبتون وانتصر في 5 مباريات خلال شهر أبريل.