اتحاد الكرة يعلن أمين عمر حكما لمواجهة المصري ضد الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر حكما لمواجهة المصري ضد الزمالك.

ويلعب المصري ضد الزمالك على استاد برج العرب في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم ساحة: أمين عمر

حكم مساعد 1: محمود أبو الرجال

حكم مساعد 2: يوسف البساطي

حكم رابع: هشام القاضي

حكم فيديو: محمد الصباحي

حكم فيديو مساعد: محمود عبد السميع.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة بينما المصري في المركز الرابع بـ 34 نقطة.

وأدار أمين عمر مباراتين هذا الموسم لفريق الزمالك انتهت الأولى بالتعادل ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري وحسمها الأحمر بركلات الترجيح.

بينما الأخرى في الجولة الخامسة من الدوري وانتهت بالتعادل أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما.

أما المصري فأدار أمين عمر مباراة واحدة حسمها الفريق البورسعيدي بالفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وبشكل عام أدار أمين عمر 34 مباراة للزمالك حسم الأبيض الفوز في 24 منهم وتعادل 8 مرات وخسر مرتين.

بينما أدار للمصري 22 مباراة فاز في 5 وتعادل 9 وخسر 8 مواجهات.