هيثم شعبان مدربا جديدا لـ طلائع الجيش

تعاقد مسؤولو نادي طلائع الجيش مع هيثم شعبان لتولي القيادة الفنية خلفا لعبد الحميد بسيوني.

وتقدم بسيوني مؤخرا باستقالته من تدريب نادي طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري.

وسبق لهيثم شعبان تدريب أندية: سيراميكا كليوباترا وبتروجت والداخلية، إضافة إلى خوضه تجربة تدريب نادي الكرخ العراقي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي طلائع الجيش كالتالي:

مدير الكرة ومشرف عام: محمد حسن

مدير فني: هيثم شعبان

مدرب حراس مرمى: السيد السويريكي

مخطط أحمال: محمد سعد

محلل أداء: كريم محمد.

ومن المقرر أن يتم استكمال تشكيل الجهاز الفني عقب أداء مباراة زد ضمن الجولة الرابعة في مرحلة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز والتي تقام الجمعة المقبلة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع في مرحلة تحديد الهبوط برصيد 21 نقطة.