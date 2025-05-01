هيثم شعبان مدربا جديدا لـ طلائع الجيش
الخميس، 01 مايو 2025 - 00:19
كتب : حامد وجدي
تعاقد مسؤولو نادي طلائع الجيش مع هيثم شعبان لتولي القيادة الفنية خلفا لعبد الحميد بسيوني.
وتقدم بسيوني مؤخرا باستقالته من تدريب نادي طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري.
وسبق لهيثم شعبان تدريب أندية: سيراميكا كليوباترا وبتروجت والداخلية، إضافة إلى خوضه تجربة تدريب نادي الكرخ العراقي.
وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي طلائع الجيش كالتالي:
مدير الكرة ومشرف عام: محمد حسن
مدير فني: هيثم شعبان
مدرب حراس مرمى: السيد السويريكي
مخطط أحمال: محمد سعد
محلل أداء: كريم محمد.
ومن المقرر أن يتم استكمال تشكيل الجهاز الفني عقب أداء مباراة زد ضمن الجولة الرابعة في مرحلة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز والتي تقام الجمعة المقبلة.
ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع في مرحلة تحديد الهبوط برصيد 21 نقطة.
نرشح لكم
خبر في الجول - اتحاد الكرة يتمم اتفاقه على إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو "بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب".. الزمالك يشكو زيزو في لجنة الانضباط خبر في الجول - الزمالك يتلقى مخاطبة رسمية من زيزو بشأن حضور التحقيق والتدريبات الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة مؤتمر النحاس: كنا بحاجة للفوز بعد الخروج من دوري الأبطال.. ولذلك لم يشارك معلول في الجول يكشف موقف ناصر ماهر أمام المصري مهمة النحاس الأولى.. الأهلي يتخطى بتروجت بشق الأنفس عن طريق البديل جراديشار الأهلي: داري اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.. واستبداله خوفا من تفاقم الإصابة