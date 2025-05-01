هيثم شعبان مدربا جديدا لـ طلائع الجيش

الخميس، 01 مايو 2025 - 00:19

كتب : حامد وجدي

هيثم شعبان - الداخلية

تعاقد مسؤولو نادي طلائع الجيش مع هيثم شعبان لتولي القيادة الفنية خلفا لعبد الحميد بسيوني.

وتقدم بسيوني مؤخرا باستقالته من تدريب نادي طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري.

وسبق لهيثم شعبان تدريب أندية: سيراميكا كليوباترا وبتروجت والداخلية، إضافة إلى خوضه تجربة تدريب نادي الكرخ العراقي.

أخبار متعلقة:
رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب طلائع الجيش الانتصار الأول بعد 7 مباريات.. الاتحاد السكندري يفوز على طلائع الجيش الحسم إيابا.. الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا في ذهاب ربع نهائي كأس العاصمة معلول يصنع ومقصية خرافية.. الأهلي يخسر من فاركو وطلائع الجيش يخطف الصدارة في كأس العاصمة

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي طلائع الجيش كالتالي:

مدير الكرة ومشرف عام: محمد حسن

مدير فني: هيثم شعبان

مدرب حراس مرمى: السيد السويريكي

مخطط أحمال: محمد سعد

محلل أداء: كريم محمد.

ومن المقرر أن يتم استكمال تشكيل الجهاز الفني عقب أداء مباراة زد ضمن الجولة الرابعة في مرحلة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز والتي تقام الجمعة المقبلة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع في مرحلة تحديد الهبوط برصيد 21 نقطة.

هيثم شعبان طلائع الجيش
نرشح لكم
خبر في الجول - اتحاد الكرة يتمم اتفاقه على إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو "بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب".. الزمالك يشكو زيزو في لجنة الانضباط خبر في الجول - الزمالك يتلقى مخاطبة رسمية من زيزو بشأن حضور التحقيق والتدريبات الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة مؤتمر النحاس: كنا بحاجة للفوز بعد الخروج من دوري الأبطال.. ولذلك لم يشارك معلول في الجول يكشف موقف ناصر ماهر أمام المصري مهمة النحاس الأولى.. الأهلي يتخطى بتروجت بشق الأنفس عن طريق البديل جراديشار الأهلي: داري اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.. واستبداله خوفا من تفاقم الإصابة
أخر الأخبار
كأس إفريقيا تحت 20 عاما- مدرب سيراليون: لم أتوقع الفوز على مصر بهذه النتيجة ساعة | منتخب مصر
مؤتمر نبيه: أعتذر للجماهير.. واللاعبون لم يعتادوا على هذا الضغط 2 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - اتحاد الكرة يتمم اتفاقه على إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو 2 ساعة | الدوري المصري
هيثم شعبان مدربا جديدا لـ طلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جلسة بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب لحسم الفئة المشاركة بكأس العرب 2 ساعة | منتخب مصر
الإثارة مستمرة في سان سيرو.. برشلونة وإنتر يتعادلان 3-3 في نصف نهائي أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
"بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب".. الزمالك يشكو زيزو في لجنة الانضباط 2 ساعة | الدوري المصري
الهزيمة الأولى.. منتخب مصر يخسر برباعية أمام سيراليون في كأس إفريقيا تحت 20 عاما 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه