صور – لامين يامال يغادر إحماء ما قبل لقاء إنتر للإصابة

غادر لامين ياما جناح برشلونة، عملية الإحماء قبيل لقاء برشلونة وإنتر بسبب الإصابة.

ويلعب برشلونة مع إنتر بعد قليل على ملعب "لويس كومبانياس" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد لامين يامال في تشكيل برشلونة الأساسي لخوض اللقاء، إلا أنه شعر بانزعاجات في العضلة الضامة أثناء الإحماء بحسب صحيفة "سبورت".

وغادر لامين يامال الإحماء ولم يكملها، قبل أن يعود مع الفريق الأساسي لخوض اللقاء بشكل طبيعي.

🚨🚨يامال لم يكمل عملية الإحماء بسبب شعوره بانزعاجات في العضلة الخلفية #ليلة_الأبطال pic.twitter.com/3DtU5PLjHr — FilGoal (@FilGoal) April 30, 2025

لامين يامال صاحب الـ17 عاما، شارك في 48 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات مع برشلونة. سجل فيهم 14 هدفا وصنع 24 آخرين.