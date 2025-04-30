التشكيل - برشلونة بنفس اختيارات نهائي الكأس.. وإنتر يجري تبديلين بدوري الأبطال

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

يستضيف برشلونة منافسه إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس.

وتخطى إنتر عقبة بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي، فيما أقصى برشلونة منافسه بروسيا دورتموند.

واختار هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الدفع بجيرارد مارتن في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب بالدي المصاب، فيما يبدأ داني أولمو المباراة أساسيا، بالإضافة إلى تواجد فيران توريس في الهجوم بدلا من ليفاندوفسكي الذي تعرض للإصابة.

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ويبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: فويتشيك تشيزني

الدفاع: جيرارد مارتن - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جول كوندي

الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - داني أولمو

الهجوم: فيران توريس - رافينيا - لامين يامال

واختار سيموني إنزاجي إجراء تبديلين عن التشكيل الذي خاض مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة في دوري الأبطال.

ودفع إنزاجي بـ دومفريس في مركز الظهير الأيمن، مع الدفع بـ يان بيسيك بدلا من بنجامين بافار المصاب.

ويبدأ إنتر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: يان بيسيك - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

الوسط: فيديريكو ديماركو - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - دينزل دومفريس

الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل على ملعب سان سيرو في إيطاليا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين أرسنال وباريس سان جيرمان.

وحقق باريس الفوز ذهابا بهدف نظيف على ملعب الإمارات في لندن.

برشلونة إنتر دوري أبطال أوروبا
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