انتهت في أبطال أوروبا- برشلونة (3)-(3) إنتر

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة برشلونة أمام إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة على ملعب على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس.

وتخطى إنتر عقبة بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي، فيما أقصى برشلونة منافسه بروسيا دورتموند.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين أرسنال وباريس سان جيرمان، حيث حقق الفريق الفرنسي الفوز ذهابا بهدف نظيف.

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انتهت المباراة بالتعادل 3-3

ق 87: تسديدة خادعة من لامين يامال اصطدمت بالعارضة وسط متابعة من سومر ولاعبي إنتر.

ق 83: تبديلان لبرشلونة بنزول كريستنسين وجافي بدلا من بيدري وكوبارسي.

ق 81: تبديلان لإنتر بنزول دارميان وزيلنيسكي بدلا من دومفريس وتورام.

ق 78: تسديدة رافينيا من ضربة حرة تصدى لها سومر.

ق 75: جووول الرابع لإنتر عن طريق مختاريان ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 71: تألق كوبارسي بعد منع ماركوس تورام من الانفراد بالمرمى.

ق 71: تبديل لإنتر بنزول فراتيسي بدلا من تشالهان أوجلو.

ق 67: تبديل لبرشلونة بنزول فيرمين لوبيز بدلا من داني أولمو.

ق 65: جوووووول التعاااااادل سومر بالخطأ في مرماه، بعد تصويبة صاروخية من رافينيا ارتدت من العارضة في ظهر حارس إنتر لتدخل الشباك.

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ق 63: جوووووول دومفريس يسجل الهدف الثالث برأسية رائعة بعد خروج خاطئ من تشيزني.

ق 55: تبديل ثاني لإنتر بنزول كارلوس أوجستو بدلا من ديماركو.

ق 47: هجمة خطيرة لإنتر.. وديماركو يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني.. تبديل لبرشلونة بنزول رونالد أراوخو بدلا من جيرارد مارتن، وتبديل لإنتر بنزول ومهدي طارمي بدلا من لاوتارو

نهاية الشوط الأول بالتعادل 2-2.

ق42: تبديل اضطراري بنزول إريك جارسيا بدلا من كوندي نتيجة الإصابة في أول تبديلات برشلونة.

ق 38: جوووووول التعاااااادل عن طريق فيران توريس.. بيدري لعب كرة طويلة إلى رافينيا الذي مهد الكرة برأسه إلى فيران توريس ليسدد الكرة في الشباك.

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ق 36: تألق سومر حارس إنتر وتصدى لتسديدة دي يونج لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 26: لامين يامال يتلاعب بدفاع إنتر ويمر من ديماركو ليسدد من زاوية صعبة لتصطدم بالعارضة.

ق24: جووووول رائع بمجهود فردي من لامين يامال ليسدد في الزاوية البعيدة لحارس إنتر.

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ق 20: جووووووول دومفريس يسجل الهدف الثاني لإنتر بطريقة رائعة بعد متابعة رأسية أتشيربي.

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ق 19: تصويبة صاروخية من فيران توريس من داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر لهجوم برشلونة مرت بجوار القائم بقليل وسط متابعة من سومر حارس إنتر.

ق 12: تمريرة رائعة من لامين يامال من الجانب الأيمن إلى فيران توريس داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن بجوار القائم بقليل.

ق 1: جوووووول أول لإنتر عن طريق تورام بالكعب في شباك تشيزني.

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بداية المباراة