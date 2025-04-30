انتهت في أبطال أوروبا- برشلونة (3)-(3) إنتر

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة برشلونة أمام إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة على ملعب على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس.

وتخطى إنتر عقبة بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي، فيما أقصى برشلونة منافسه بروسيا دورتموند.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين أرسنال وباريس سان جيرمان، حيث حقق الفريق الفرنسي الفوز ذهابا بهدف نظيف.

أخبار متعلقة:
مؤتمر إنزاجي: نمر بأسبوع سيء.. وعلينا أن ندافع أمام برشلونة مواجهتان ناريتان.. موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يويفا يعلن كليمون توربين حكما لمواجهة برشلونة ضد إنتر في أبطال أوروبا

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

-------------------

انتهت المباراة بالتعادل 3-3

ق 87: تسديدة خادعة من لامين يامال اصطدمت بالعارضة وسط متابعة من سومر ولاعبي إنتر.

ق 83: تبديلان لبرشلونة بنزول كريستنسين وجافي بدلا من بيدري وكوبارسي.

ق 81: تبديلان لإنتر بنزول دارميان وزيلنيسكي بدلا من دومفريس وتورام.

ق 78: تسديدة رافينيا من ضربة حرة تصدى لها سومر.

ق 75: جووول الرابع لإنتر عن طريق مختاريان ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 71: تألق كوبارسي بعد منع ماركوس تورام من الانفراد بالمرمى.

ق 71: تبديل لإنتر بنزول فراتيسي بدلا من تشالهان أوجلو.

ق 67: تبديل لبرشلونة بنزول فيرمين لوبيز بدلا من داني أولمو.

ق 65: جوووووول التعاااااادل سومر بالخطأ في مرماه، بعد تصويبة صاروخية من رافينيا ارتدت من العارضة في ظهر حارس إنتر لتدخل الشباك.

ق 63: جوووووول دومفريس يسجل الهدف الثالث برأسية رائعة بعد خروج خاطئ من تشيزني.

ق 55: تبديل ثاني لإنتر بنزول كارلوس أوجستو بدلا من ديماركو.

ق 47: هجمة خطيرة لإنتر.. وديماركو يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني.. تبديل لبرشلونة بنزول رونالد أراوخو بدلا من جيرارد مارتن، وتبديل لإنتر بنزول ومهدي طارمي بدلا من لاوتارو

نهاية الشوط الأول بالتعادل 2-2.

ق42: تبديل اضطراري بنزول إريك جارسيا بدلا من كوندي نتيجة الإصابة في أول تبديلات برشلونة.

ق 38: جوووووول التعاااااادل عن طريق فيران توريس.. بيدري لعب كرة طويلة إلى رافينيا الذي مهد الكرة برأسه إلى فيران توريس ليسدد الكرة في الشباك.

ق 36: تألق سومر حارس إنتر وتصدى لتسديدة دي يونج لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 26: لامين يامال يتلاعب بدفاع إنتر ويمر من ديماركو ليسدد من زاوية صعبة لتصطدم بالعارضة.

ق24: جووووول رائع بمجهود فردي من لامين يامال ليسدد في الزاوية البعيدة لحارس إنتر.

ق 20: جووووووول دومفريس يسجل الهدف الثاني لإنتر بطريقة رائعة بعد متابعة رأسية أتشيربي.

ق 19: تصويبة صاروخية من فيران توريس من داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر لهجوم برشلونة مرت بجوار القائم بقليل وسط متابعة من سومر حارس إنتر.

ق 12: تمريرة رائعة من لامين يامال من الجانب الأيمن إلى فيران توريس داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن بجوار القائم بقليل.

ق 1: جوووووول أول لإنتر عن طريق تورام بالكعب في شباك تشيزني.

بداية المباراة

برشلونة إنتر دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
الإثارة مستمرة في سان سيرو.. برشلونة وإنتر يتعادلان 3-3 في نصف نهائي أبطال أوروبا التشكيل - برشلونة بنفس اختيارات نهائي الكأس.. وإنتر يجري تبديلين بدوري الأبطال تشكيل النصر - القوة الضاربة تقود الهجوم أمام كاواساكي بدوري أبطال آسيا قائمة برشلونة - استمرار غياب ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي في مواجهة إنتر رايا: أنا هنا لمساعدة أرسنال.. وقادرون على التأهل أمام باريس فيتينيا: الهدف بعد 26 تمريرة في أرسنال يُظهر قوة باريس لويس إنريكي: مباراة العودة ضد أرسنال ستكون صعبة والفوز يمنحنا أفضلية صغيرة مواعيد مباريات الأربعاء 30 مارس - الأهلي وبيراميدز في الدوري.. وبرشلونة ضد إنتر
أخر الأخبار
خبر في الجول - جلسة بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب لحسم الفئة المشاركة بكأس العرب 2 دقيقة | منتخب مصر
الإثارة مستمرة في سان سيرو.. برشلونة وإنتر يتعادلان 3-3 في نصف نهائي أبطال أوروبا 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب".. الزمالك يشكو زيزو في لجنة الانضباط 36 دقيقة | الدوري المصري
الهزيمة الأولى.. منتخب مصر يخسر برباعية أمام سيراليون في كأس إفريقيا تحت 20 عاما 57 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - الزمالك يتلقى مخاطبة رسمية من زيزو بشأن حضور التحقيق والتدريبات 59 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر النحاس: كنا بحاجة للفوز بعد الخروج من دوري الأبطال.. ولذلك لم يشارك معلول ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف موقف ناصر ماهر أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه