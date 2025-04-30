مجموعة مصر.. جنوب إفريقيا تحقق الفوز الأول على حساب تنزانيا في كأس الأمم للشباب

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 20:23

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا أمام تنزانيا - أمم إفريقيا للشباب

فاز منتخب جنوب إفريقيا للشباب تحت 20 سنة على حساب نظيره التنزاني بهدف نظيف في المبارة التي أقيمت بينهما على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية للشباب.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو المقبل.

سجل هدف منتخب جنوب إفريقيا شاكيل أبريل مهاجم كيب تاون سيتي في الدقيقة 27.

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وخسر منتخب جنوب إفريقيا المباراة الافتتاحية أمام شباب مصر بهدف نظيف سجله محمد عبد الله.

وحصد منتخب جنوب إفريقيا أول 3 نقاط له في البطولة ليعادل المنتخب المصري في صدارة المجموعة.

وخسر منتخب تنزانيا أول مبارياته في البطولة ليبقى في ذيل المجموعة دون رصيد.

ويخوض المنتخب المصري للشباب نظيره السيراليوني مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية.

سيراليون تتواجد في المركز الثالث في المجموعة بالتساوي مع زامبيا بعد تعادلهما في الجولة الأولى سلبيا دون أهداف.

ولن يخوض منتخب زامبيا مباراة في الجولة الثانية، حيث تضم المجموعة 5 فرق.

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