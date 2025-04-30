تقرير: بسبب كأس العرب.. الاتحاد المغربي يرفض رحيل السكتيوي لـ الوداد

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

الوداد - نهضة بركان

رفض الاتحاد المغربي لكرة القدم رحيل طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين إلى الوداد.

وكان نادي الوداد قد أعلن استقراره على رحيل رولاني موكوينا المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكشف موقع سبورت 7 المغربي عن رفض الاتحاد المغربي رحيل السكتيوي إلى الوداد بسبب كأس العرب.

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وتستضيف قطر منافسات كأس العرب بداية من 1 ديسمبر المقبل.

واستقر الاتحاد المغربي على قيادة السكتيوي لمنتخب المحليين في أمم إفريقيا في أغسطس المقبل.

كما سيقود السكتيوي نفس المنتخب في كأس العرب في ديسمبر المقبل بقطر.

ومن جانبه استقر الوداد على صرف النظر عن فكرة التعاقد مع مدرب مغربي بسبب عدم توفر أسماء بارزة في الوقت الحالي.

ويحتل الوداد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 45 نقطة.

وحسم نهضة بركان بطولة الدوري منذ فترة طويلة.

وتولى موكوينا المدير الفني السابق لصنداونز تدريب الوداد بداية الموسم الجاري.

ويستعد الوداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

ويلعب الوداد ضد مانشستر سيتي في افتتاح مبارياته بالبطولة ثم يوفنتوس والعين الإماراتي بالترتيب.

الوداد منتخب المغرب المغرب للمحليين
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