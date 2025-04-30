هدف في الوقت القاتل ومقصية رائعة.. بيراميدز يتخطى حرس الحدود ويعزز صدارته للدوري

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 19:03

كتب : FilGoal

علي جبر ورمضان صبحي - بيراميدز ضد حرس الحدود

حقق بيراميدز فوزا ثمينا على حساب حرس الحدود ليعزز صدارته لترتيب الدوري الممتاز.

وفاز بيراميدز على حرس الحدود 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري.

وسجل علي جبر وفيتسون ماييلي هدفي بيراميدز في الدقيقتين (43 و 87).

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فيما سجل عبد الرحمن جودة هدف حرس الحدود الوحيد في الدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 47 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن الأهلي الذي سيواجه بتروجت بالجولة ذاتها.

فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 22 نقطة في المركز التاسع.

وصف المباراة

بدا نادي حرس الحدود المباراة بضغط هجومي على مرمى بيراميدز بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وسدد محمود ممدوح تسددية قوية مرت بجوار مرمى بيراميدز في الدقيقة الرابعة.

وأهدر مصطفى فتحي فرصة محققة للتسجيل بعدما راوغ محمود الزنفلي حارس الحدود ووضع الكرة في العارضة بالمرمى الخالي.

ونجح علي جبر في تسجيل هدف التقدم بضربة رأسية في الدقيقة 43.

وسدد محمود ممدوح كرة قوية حولها الشناوي حارس بيراميدز بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وبضربة خلفية مزدوجة سجل عبد الرحمن جودة لاعب حرس الحدود المعار من بيراميدز هدفا رائعا في الدقيقة 76 ليشعل المباراة.

وكثف بيراميدز محاولاته عن طريق البديلان إبراهيم عادل وعبد الرحمن مجدي لتسجيل الهدف الثاني.

واستغل فيتسون ماييلي خطأ محمد فاروق لاعب حرس الحدود وقطع الكرة وسددها بقوة لتسكن الشباك في الدقيقة 88 من المباراة.

وحافظ بيراميدز على تقدمه في الدقائق المتبقية من المباراة ليحقق فوزا ثمينا.

بيراميدز حرس الحدود الدوري المصري
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