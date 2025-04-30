كوناتي: تحطيم صلاح لرقم ألان شيرار؟ ربما مع موسم إضافي على عقده الجديد

شدد إبراهيما كوناتي على رغبته في كسر محمد صلاح لرقم ألان شيرار كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإننجليزي للمرة 20 في تاريخه.

وقال كوناتيه عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أن تكون بطل الدوري الإنجليزي أمر لا يصدق ولا توجد كلمات لوصف هذا الشعور، لأن الدوري الإنجليزي منذ كنت صغيرا أعرف صعوبة التتويج به".

وتابع "محمد صلاح وفان دايك لاعبان محوريان وإثنان من قادة ليفربول سواء المدينة أو النادي، ونعرف مدى أهميتهما لنا وبالطبع تجديدهما مهم جدا لنا ونتمنى جميعا العودة للتتويج بالألقاب الجماعية في الموسم المقبل".

وأضاف "تحطيم صلاح لرقم ألان شيرار؟ في موسمين لا أعرف لأكون منصفا ولكن مع موسم إضافي لما لا؟ أتمنى ذلك لصلاح".

ووصل صلاح للهدف رقم 185 ليكون الهداف التاريخي الرابع للدوري.

وسجل شيرار الهداف التاريخي للمسابقة 265 أي أن الفارق بينه وبين صلاح 80 هدفا.