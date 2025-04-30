فيتينيا: الهدف بعد 26 تمريرة في أرسنال يُظهر قوة باريس

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 12:08

كتب : FilGoal

فيتينيا - باريس سان جيرمان

يرى فيتور فيريرا فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان أن هدف فريقه في أرسنال يدل على طريقة اللعب الجماعية للفريق الفرنسي

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على أرسنال الإنجليزي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فيتينيا في تصريحات لموقع أمازون برايم: "كانت ليلة رائعة خاصة للفريق وقدمنا أداء مميزا، استحوذنا على الكرة في معظم الأوقات وكان علينا التكيف مع الظروف المختلفة ونجحنا في ذلك، دافعنا جيدا وهاجمنا جيدا".

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وعن تسجيل الهدف بعد 26 تمريرة قال: "هذا يظهر طريقة لعبنا وقوتنا الجماعية، لم ينته الأمر بعد وعلينا أن نلعب مباراة قوية في باريس".

وأتم تصريحاته "دوناروما قدم مباراة رائعة وساعد الفريق في تحقيق الفوز، كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف لكننا سعداء بهذه النتيجة وسنبذل قصارى جهدنا للوصول للنهائي".

وعاد باريس سان جيرمان من إنجلترا بالفوز على أرسنال في المباراة التي أقيمت بملعب الإمارات في لندن.

ويلعب الفريقين في مباراة العودة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في ملعب حديقة الأمراء في باريس.

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