أرتيتا: الهدف الملغي كان سيغير مباراة باريس.. ونسعى لتحقيق الأفضل في حديقة الأمراء

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن فريقه لعب مباراة جيدة ضد باريس سان جيرمان رغم الخسارة.

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على أرسنال الإنجليزي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعاد باريس سان جيرمان من إنجلترا بالفوز على أرسنال في المباراة التي أقيمت بملعب الإمارات في لندن.

ويلعب الفريقين في مباراة العودة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في ملعب حديقة الأمراء في باريس.

وقال أرتيتا عبر قناة بي إن سبورتس: "تفوقنا على ريال مدريد وفزنا عليهم في الذهاب والإياب والآن سنذهب إلى حديقة الأمراء لنحقق النجاح".

وأضاف "خلقنا الكثير من الفرص ضد باريس سان جيرمان وهم سجلوا الهدف مبكرا، ولديهم جودة خاصة بهم".

وواصل "لابد أن ندرس هذه المباراة جيدا ونعرف نقاط القوة والضعف قبل لقاء العودة".

وأكمل "سجلنا هدف التعادل في وقت مبكر ولكن الفيديو ألغى الهدف الذي كان من الممكن أن يكون نقطة التحول في المباراة".

وتابع "ينقصنا بعض اللاعبين بسبب الإصابة ونتمنى أن يعود توماس بارتي ليشارك معنا في الإياب".

وأتم تصريحاته "لعبنا مباراة ضد فريق قوي ولا يجب أن نقلل من شأنه، نشعر بخيبة أمل ولكن سنحقق الأفضل".