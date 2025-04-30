أرتيتا: الهدف الملغي كان سيغير مباراة باريس.. ونسعى لتحقيق الأفضل في حديقة الأمراء

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 00:48

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن فريقه لعب مباراة جيدة ضد باريس سان جيرمان رغم الخسارة.

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على أرسنال الإنجليزي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعاد باريس سان جيرمان من إنجلترا بالفوز على أرسنال في المباراة التي أقيمت بملعب الإمارات في لندن.

أخبار متعلقة:
راموس: الهدف المبكر في شباك أرسنال زاد من ثقتنا واصل تفوقه على الإنجليز.. ديمبيلي يقود سان جيرمان للفوز على أرسنال

ويلعب الفريقين في مباراة العودة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في ملعب حديقة الأمراء في باريس.

وقال أرتيتا عبر قناة بي إن سبورتس: "تفوقنا على ريال مدريد وفزنا عليهم في الذهاب والإياب والآن سنذهب إلى حديقة الأمراء لنحقق النجاح".

وأضاف "خلقنا الكثير من الفرص ضد باريس سان جيرمان وهم سجلوا الهدف مبكرا، ولديهم جودة خاصة بهم".

وواصل "لابد أن ندرس هذه المباراة جيدا ونعرف نقاط القوة والضعف قبل لقاء العودة".

وأكمل "سجلنا هدف التعادل في وقت مبكر ولكن الفيديو ألغى الهدف الذي كان من الممكن أن يكون نقطة التحول في المباراة".

وتابع "ينقصنا بعض اللاعبين بسبب الإصابة ونتمنى أن يعود توماس بارتي ليشارك معنا في الإياب".

وأتم تصريحاته "لعبنا مباراة ضد فريق قوي ولا يجب أن نقلل من شأنه، نشعر بخيبة أمل ولكن سنحقق الأفضل".

أرسنال ميكيل أرتيتا باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
راموس: الهدف المبكر في شباك أرسنال زاد من ثقتنا واصل تفوقه على الإنجليز.. ديمبيلي يقود سان جيرمان للفوز على أرسنال مؤتمر إنزاجي: نمر بأسبوع سيء.. وعلينا أن ندافع أمام برشلونة انتهت أبطال أوروبا – أرسنال (0)-(1) سان جيرمان.. نهاية المباراة بفوز باريس تشكيل أبطال أوروبا - تعديل اضطراري لأرسنال.. وديمبلي يقود هجوم باريس مؤتمر فليك: هذا ما علينا فعله أمام خماسي وسط إنتر.. وكوندي فاجأني بهدفه في مدريد يامال: طالما أحقق الانتصارات لا يمكن لأحد أن يتحدث معي.. وهذا سر رسائل انستجرام لا جازيتا: عودة تورام للتدريبات الجماعية لـ إنتر.. وجاهزية دومفريس
أخر الأخبار
"مؤامرة مكتملة الأركان".. غزل المحلة يصدر بيانا بعد الخسارة من إنبي 3 ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: الهدف الملغي كان سيغير مباراة باريس.. ونسعى لتحقيق الأفضل في حديقة الأمراء 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
راموس: الهدف المبكر في شباك أرسنال زاد من ثقتنا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد العاصمة يفسخ عقد ماركوس باكيتا 4 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول موقف الحكام الأجانب من مباريات الدوري 4 ساعة | كرة سلة
أمم إفريقيا تحت 20 عاما - منتخب مصر يختتم تدريباته تحضيرا لـ سيراليون 4 ساعة | الكرة المصرية
معروف حكما لمباراة بتروجت والأهلي.. والبنا لحرس الحدود وبيراميدز 4 ساعة | الدوري المصري
بتروجت يكشف موقفه من تأجيل مباراة الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه