الإسماعيلي ينفي في بيان رسمي استبعاد حارسه من منتخب الشباب بسبب التلاعب في السن

نفى نادي الإسماعيلي في بيان رسمي استبعاد مؤمن محمود حارس مرمى فريق مواليد 2009 من قائمة منتخب الشباب بسبب التلاعب في السن.

ويخوض منتخب مصر للشباب تحت قيادة أسامة نبيه منافسات أمم إفريقيا للشباب في مصر.

وأوضح بيان الإسماعيلي أن استبعاد مؤمن محمود جاء بسبب اعتبارات فنية بحتة.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

"نفى مسؤولو الإسماعيلي كل ما تردد خلال الساعات الماضية حول استبعاد مؤمن محمود حارس مرمى فريق مواليد 2009 من قائمة منتخب مصر للشباب بسبب التلاعب في سنه".

"ويؤكد مسؤولو النادي خضوع اللاعب في ديسمبر الماضي للفحوصات اللازمة والتي أثبتت سلامة موقفه، كما يحرص النادي على إجراء فحص طبي شامل على كافة لاعبيه قبل انطلاق كل موسم وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية بين الجميع".

"ويشدد مسؤولو الإسماعيلي على سعيهم للحفاظ على اللاعبين الشباب المميزين باعتبارهم مستقبل النادي المشرق".

"في ذات السياق، تواصل محمود جابر مدير القطاع بالنادي الإسماعيلي، هاتفيا مع أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى منتخب الشباب، للاستفسار عن سبب استبعاد الحارس والذي أكد أن استبعاده جاء بسبب اعتبارات فنية بحتة".

وكان منتخب مصر للشباب قد حقق انتصاره في الجولة الأولى من أمم إفريقيا على حساب جنوب إفريقيا.