تقرير مغربي: الأهلي يستقر على عدم تفعيل بند شراء عطية الله

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على عدم تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق سوتشي الروسي.

وتعاقد الأهلي مع عطية الله لمدة موسم على سبيل الإعارة من سوتشي الروسي مع بند أحقية الشراء.

وكشف موقع Le7tv المغربي وفقا لمصادره عن استقرار الأهلي على رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن قرار مجلس إدارة الأهلي يأتي لإصابات اللاعب المتكررة وعدم جاهزيته البدنية.

وكان عطية الله قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية يوم 12 أبريل الجاري خلال مواجهة بيراميدز وغاب عن مواجهتي صنداونز في دوري الأبطال.

وتعرض عطية الله لأكثر من إصابة خلال فترته مع الأهلي بالموسم الجاري.

وأشار التقرير المغربي إلى أن إعارة عطية الله كلفت الأهلي 250 ألف يورو مع وجود بند شراء مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وخاض عطية الله 21 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ونجح الدولي المغربي في تسجيل هدفا وصناعة ثلاثة آخرين خلال مشواره مع الأهلي.