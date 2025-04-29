ذا أثليتك: بسبب رسالة دينية.. جاكبو مهدد بعقوبة من الاتحاد الإنجليزي

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 18:09

كتب : FilGoal

احتفال جاكبو - ليفربول

قد يتعرض كودي جاكبو لاعب ليفربول لعقوبة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب احتفاله أمام توتنام في مباراة الأحد الماضي.

كودي جاكبو

النادي : ليفربول

ليفربول

ويأتي سبب احتمالية معاقبة جاكبو بسبب الاحتفال بشعار ذات طابع ديني.

ونجح جاكبو في تسجيل هدفه بالدقيقة 34 ثم خلع قميصه كاشفا عن رسالة مكتوب فيها "أنا أنتمي إلى المسيح".

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وتحظر قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB الذي يتبعه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على معدات اللاعبين احتواء "أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية".

كما يشكل "سيتم معاقبة اللاعب أو الفريق من قبل منظم البطولة أو الاتحاد الوطني لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على توتنام بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة قبل أربع جولات من الختام وبفارق 15 نقطة عن أرسنال أقرب ملاحقيه.

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي يوم 4 مايو.

ليفربول جاكبو الدوري الإنجليزي
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