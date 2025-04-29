رابطة النقاد الرياضيين تصدر بيانا بشأن واقعة الاعتداء على كولر عقب مباراة صنداونز

أصدر المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بيانا رسميا بشأن واقعة الاعتداء من جانب مقصورة الصحفيين على المدرب السويسري مارسيل كولر بزجاجات المياه الفارغة عقب مباراة صنداونز.

وكان أيمن بدرة المتحدث باسم لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي قد طالب بتفريغ كاميرات مراقبة استاد القاهرة الخاصة بمقصورة الصحفيين لمعرفة من المتسبب في واقعة إلقاء الزجاجات على مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق. (طالع التفاصيل)

وأوضح المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين في بيان، أن جميع الفيديوهات المنشورة حول واقعة الاعتداء على المدرب السويسري مارسيل كولر بزجاجات المياه الفارغة عقب مباراة صنداونز، لم تثبت إدانة أي صحفي، وأوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن جميع المقذوفات جاءت من مدرجات الجماهير المجاورة لمقصورة الصحفيين بحسب البيان.

وشدد المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين في بيانه، أنه لا ينكر بأن هناك سلبيات كثيرة فى مسألة حضور الصحفيين للمباريات وكذلك المؤتمرات الصحفية التى تعقبها، وطالب الجهات المختصة بضرورة التعاون من أجل وضع أسس واضحه لطريقة استخراج تصاريح دخول المباريات لمن يستحق فقط، وكذلك حماية مقصورة الصحفيين من الدخلاء بحسب البيان.

وجاء البيان كاملا:

"تابع المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين على مدار الأيام الماضية ومنذ انتهاء مباراة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، كل ما يثار حول واقعة الاعتداء على المدرب السويسري مارسيل كولر بزجاجات المياه الفارغة، ومحاولات البعض توجيه اتهامات القيام بهذا الفعل للزملاء الصحفيين الحاضرين للقاء من مقصورة ستاد القاهرة، وخلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب التنفيذي، تم مشاهدة جميع الفيديوهات المنشورة التي وصلت إليه لرؤية المشهد سواء من أرض الملعب أو من زوايا مختلفة لمعرفة مرتكب هذا الفعل المرفوض شكلا وموضوعا، إلا أن جميع الفيديوهات المنشورة لم تثبت إدانة أي صحفي، وأوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن جميع المقذوفات جاءت من مدرجات الجماهير المجاورة لمقصورة الصحفيين".

"ورغم ما تكشفه بوضوح هذه الفيديوهات حول من أين قذفت هذه الزجاجات تجاه كولر ، إلا أنه تم رصد العديد من المحاولات لبعض الشخصيات على توجيه اتهامات للسادة الصحفيين بما يحمل إساءة غير مقبولة، ورغم ذلك ، لا ينكر المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بأن هناك سلبيات كثيرة فى مسألة حضور الصحفيين للمباريات وكذلك المؤتمرات الصحفية التى تعقبها، وقد بذلنا جهودا كثيرة وطرقنا أبواب الهيئات المسئولة عن التنظيم بداية من رابطة الأندية، وكذلك أصحاب المسئولية عن حماية مقصورة الصحفيين من تواجد أى عناصر دخيلة، وتقدمنا بمقترحات لوجود منسق إعلامى فى مباريات الدورى وعقدنا دورات تدريبية وتم تجهيز كوادر مدربة لذلك، ولكن نظرا لعدم التعاون من الجهات المتصلة لم يتم تنفيذ شيئ".

"ومن هذا المنطلق يهيب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بضرورة تعاون جميع الجهات المختصة سواء وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واتحاد الكرة ورابطة الأندية والشركة الأفريقية المسئولة عن تنظيم المباريات، وذلك من أجل وضع أسس واضحه لطريقة استخراج تصاريح دخول المباريات لمن يستحق فقط، وكذلك حماية مقصورة الصحفيين من الدخلاء، وأن تتحمل كل جهة مسؤوليتها فى هذا الأمر ، لتسهيل مهمة الصحفي الرياضي والقضاء على مثل هذه السلبيات وتسهيل مهمة عمل الصحفيين الرياضيين دون أن يندس بينهم من يسيئ إليهم".

وتم إلقاء زجاجات مياه على كولر أثناء خروجه من الملعب عقب مباراة الأهلي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب خروج الفريق الأحمر من البطولة.

وأعلن النادي الأهلي رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق من منصبه.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي تقديم الشكر لمارسيل كولر على الفترة التي قضاها مع الفريق الأحمر.

وأن الأهلي الآن في مفاوضات مع كولر لإنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالطرفين.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.