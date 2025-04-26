لجنة الإعلام الرياضي تطالب بتفريغ الكاميرات لمعرفة المتورطين في واقعة إلقاء الزجاجات على كولر

أوضح أيمن بدرة المتحدث باسم لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي أنه يطالب بتفريغ كاميرات مراقبة استاد القاهرة الخاصة بمقصورة الصحفيين لمعرفة من المتسبب في واقعة إلقاء الزجاجات على مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق.

وتم إلقاء زجاجات مياه على كولر أثناء خروجه من الملعب عقب مباراة الأهلي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب خروج الفريق الأحمر من البطولة.

وقال أيمن بدرة عبر قناة الحدث اليوم: "أرجو تفريغ كاميرات استاد القاهرة بشكل عاجل لتوضيح من ألقى الزجاجات على مارسيل كولر وإحالة أمره إذا كان من الصحفيين لنقابة الصحفيين".

وأضاف "من المعلوم أن هناك أعداد كبيرة من الأسماء يتم وضعها في كشف الصحفيين وهم من خارج الوسط الإعلامي ولابد أن يتم وقف هذا الأمر بتدخل من النقابة".

وأوضح "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى خطابا من اتحاد الكرة لحصر المواقع والجرائد المعتمدة حتى لا يتم استخراج تصريحات حضور المباريات إلا لمن له صفة رسمية من الدولة وفقا للقانون".

وأتم تصريحاته "البعض من الصحفيين ليس لهم أي جهة صحفية رسمية معتمدة ويعملون فقط عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي تفريغ الكاميرات والتحقيق في هذه الواقعة سيكون بداية إيقاف مثل هذه التجاوزات".

وأعلن النادي الأهلي رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق من منصبه.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي تقديم الشكر لمارسيل كولر على الفترة التي قضاها مع الفريق الأحمر.

وأن الأهلي الآن في مفاوضات مع كولر لإنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالطرفين.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.