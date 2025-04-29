الوداد يعلن إنهاء التعاقد مع موكوينا عقب الدوري.. والتفاصيل المالية

أعلن نادي الوداد إنهاء التعاقد مع الجنوب إفريقي رولاني موكوينا المدير الفني للفريق عقب انتهاء الدوري المغربي.

ومنح النادي إجازة استثنائية لموكوينا نظرا للضغوطات النفسية الكبيرة التي عاشها الفترة الأخيرة حسب ما ادعاه النادي.

وجاء بيان الوداد كالتالي:

يعلن المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، وبناء على طلب من مدرب الفريق الأول رولاني موكوينا، أنه تم الترخيص له بعطلة استثنائية تمتد إلى ما بعد إجراء آخر مباراة للفريق في البطولة الاحترافية، وذلك نظرا للضغوطات النفسية الكبيرة التي عاشها في الفترة الأخيرة.

وتؤكد إدارة الوداد الرياضي أن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب رولاني موكوينا سيتم بشكل رسمي مباشرة بعد نهاية البطولة الإحترافية، احتراماً لبنود العقد المبرم بين الطرفين.

كما تشدد على أن هذا القرار لـن يترتب عنه أي تعويض مادي كما يتم تداوله، باستثناء صرف الأجور الشهرية المستحقة فقط.

وبناء عليه، فقد تم تكليف المدير الرياضي والإطار الوطني أمين بنهاشم بقيادة الفريق الأول خلال هذه المرحلة، مع خالص متمنياتنا له.

ويحتل الوداد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 45 نقطة.

وحسم نهضة بركان بطولة الدوري منذ فترة طويلة.

وتولى موكوينا المدير الفني السابق لصنداونز تدريب الوداد بداية الموسم الجاري.

ويستعد الوداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

ويلعب الوداد ضد مانشستر سيتي في افتتاح مبارياته بالبطولة ثم يوفنتوس والعين الإماراتي بالترتيب.