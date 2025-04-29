قد يغيب عن كأس العالم للأندية.. إصابة روديجير بقطع جزئي في الغضروف

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 13:08

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجير - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد خضوع لاعبه أنطونيو روديجير لجراحة ناجحة في الركبة.

أنطونيو روديجر

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأصيب اللاعب بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للساق اليسرى مما أدى لضرورة خضوعه لعملية جراحية.

وفقا لأرانشا رودريجيز الصحفية الإسبانية فإن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع مما يعني إمكانية غيابه عن كأس العالم للأندية.

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اللاعب من المقرر أن يتعرض للإيقاف بسبب محاولة الاعتداء على الحكم وحصوله على بطاقة حمراء ضد برشلونة في نهائي الكأس ولذلك من المتوقع أن يغيب روديجير عن باقي مباريات الدوري حتى لو لم يتعرض للإصابة.

ولكن مع الإصابة أصبحت مشاركة روديجير في كأس العالم أيضا بمحل شك.

صاحب الـ 32 عاما يعد أحد أكثر اللاعبين خوضا للمباريات بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم.

وشارك روديجير حتى الأن في 49 مباراة وخلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف ولم يغب سوى عن 7 مباريات.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية برفقة الهلال السعودي وباتشوكا ورد بول سالزبورج.

أنطونيو روديجير ريال مدريد
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