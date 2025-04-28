غزل المحلة يعلن رفض طلبه بإعادة مباراة إنبي إلى ملعب المقاولون

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 21:36

كتب : FilGoal

غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة رفض طلبه بنقل مباراته ضد إنبي إلى ملعب المقاولون العرب.

المباراة كان من المقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب ولكن رابطة الأندية نقلتها إلى ملعب بتروسبورت بدون جماهير.

وطلب غزل المحلة إعادة المباراة إلى المقاولون العرب يوم 22 أبريل ولكن النادي أشار إلى أن رفض طلبه جاء قبل المباراة بـ 28 ساعة فقط.

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ونقلت المباراة إلى استاد بتروسبورت بسبب خوض المقاولون العرب لمباراة على ملعبه بنفس اليوم.

وفسر مصدر من الرابطة سبب قرار تغيير الملعب لـ FilGoal.com قائلا: "مباراة غزل المحلة وإنبي في الدوري كان من المقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب وفقا لقرار متخذ من رابطة الأندية".

وأضاف "القرار تم اتخاذه بلعب مباريات إنبي أمام الفرق الجماهيرية على استاد المقاولون وليس بتروسبورت".

وأوضح "لكن نادي المقاولون العرب صاحب الملعب أبلغ اتحاد الكرة أن لديه مباراة في نفس اليوم أمام طنطنا في دوري المحترفين".

واختتم "بالتالي صاحب الملعب هو الأولى وبناء عليه تم نقل الملعب إلى بتروسبورت بدعوات من الأندية وليس بحضور جماهيري".

ويحتل إنبي المركز الثامن في مجموعة الهبوط المكونة من 9 فرق، برصيد 15 نقطة.

بينما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

غزل المحلة إنبي الدوري المصري
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