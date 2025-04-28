ذا أثليتك: راشفورد أصيب وسيغيب حتى نهاية الموسم
الإثنين، 28 أبريل 2025 - 20:24
كتب : FilGoal
كشف موقع ذا أثليتك عن تعرض ماركوس راشفورد لاعب أستون فيلا للإصابة.
وأشار الموقع إلى أن راشفورد قد تعرض لإصابة عضلية وسيغيب حتى نهاية الموسم.
اللاعب لن يخضع لعملية جراحية وفقا لدافيد أورنيستين وسيخضع لعلاج تحفظي مع نادي أستون فيلا.
ويأمل راشفورد في العودة من الإصابة واللحاق بمنتخب إنجلترا في معسكر شهر يونيو بالتوقف الدولي المقبل.
ويقضي راشفورد الموسم الحالي معارا من مانشستر يونايتد إلى أستون فيلا.
وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية عودة راشفورد إلى مانشستر يونايتد بشكل طبيعي عقب نهاية الموسم.
صاحب الـ 27 عاما لعب 41 مباراة منذ بداية الموسم مع مانشستر يونايتد وأستون فيلا وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 9 أهداف.
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