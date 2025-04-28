الثلاثية المحلية.. الأهلي يتوج بكأس مصر لسيدات كرة اليد

توج الأهلي بكأس مصر للسيدات لكرة اليد بعد الفوز على سموحة في النهائي.

وفاز الأهلي على سموحة بنتيجة 25-20 ليتوج باللقب.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأحمر بنتيجة 9-8.

واستمر الأهلي في التقدم مع ملاحقة سموحة حتى توسع الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة.

اللقب كان هو الـ 36 في تاريخ سيدات الأهلي ببطولة كأس مصر.

وأكمل الأهلي الثلاثية المحلية بعد تتويجه بالدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري.