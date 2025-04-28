خالي من الكحول.. ديلي ميل تكشف حقيقة المشروب الذي سكبه نونيز على صلاح
الإثنين، 28 أبريل 2025 - 18:20
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن حقيقة المشروب الذي سكبه داروين نونيز على محمد صلاح.
وتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 20 في تاريخه ليعادل رقم مانشستر يونايتد كأكثر فريق يتوج باللقب في التاريخ.
وأثناء الاحتفالات ظهر داروين نونيز وهو يحاول سكب مشروب على صلاح وهو ما رفضه النجم المصري قبل أن يسكبه داروين.
التكهنات أشارت إلى أن المشروب الذي سكبه نونيز مشروب كحولي وهي عادة الفرق الأوروبية في الاحتفال.
وفقا لصحيفة ديلي ميل فإن المشروب لم يكن كحوليا إذ احترم ليفربول تواجد الثنائي المسلم إبراهيما كوناتي ومحمد صلاح وجلب النادي مشروبات خالية من الكحول.
وشارك صلاح في 48 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل 33 هدفا وصنع 23 آخرين.
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