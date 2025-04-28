جوارديولا: أهنئ ليفربول.. فوزهم بالدوري كان مستحقا

هنأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، فريق ليفربول بالتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه.

وتوج ليفربول باللقب قبل 4 أسابيع من النهاية بعد اكتساح ضيفه توتنام هوتسبير بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

ووجه جوارديولا رسالة "بالنيابة عني وعن النادي، أود أن أهنئ ليفربول على فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأكمل في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب مواجهة نوتينجهام فورست "فوز مستحق بلا شك، فريق رائع، امنحوني عامًا واحدًا لأكرر ما حدث في السنوات الأربع الماضية، ونأمل أن نتمكن في الموسم المقبل من تقديم أداء أفضل والمنافسة حتى نهاية الموسم، تهانينا لليفربول".

وفاز مانشستر سيتي على حساب نوتينجهام فورست بهدفين نظيفين ليتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليواجه كريستال بالاس يوم 17 مايو القادم.

وأنهى ليفربول هيمنة مانشستر سيتي على التتويج بالدوري الإنجليزي خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

وعادل ليفربول منافسه مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا في التاريخ بالدوري الإنجليزي بـ20 لقبا.

وتراجع مانشستر سيتي هذا الموسم إذ يحتل المركز الرابع برصيد 61 نقطة، ولكنه مهدد بالتراجع للمركز الخامس، حيث يلتقي نوتينجهام فورست صاحب المركز الخامس برصيد 60 نقطة أمام برينتفورد يوم الخميس في مباراة الجولة الـ34 المؤجلة.

وخسر مانشستر سيتي هذا الموسم أمام ليفربول ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0

وتعهد جوارديولا بإعادة مانشستر سيتي إلى المنافسة على اللقب مجددا "لن أستسلم، أريد أن أفعل ذلك، لا أريد أن أخيب آمال الجماهير والنادي".

ويتبقى لمانشستر سيتي أربع مباريات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي أمام وولفرهامبتون، وساوثامبتون، وبورنموث، وفولهام، بالإضافة إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كريستال بالاس، قبل انطلاق كأس العالم للأندية في يونيو.

وستتأهل الفرق أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.