ماركا: أرنولد قد يشارك مع ريال مدريد في مونديال الأندية.. ولكن بشرط

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 12:20

كتب : FilGoal

ترينت أليكساندر أرنولد - ليفربول ضد ليستر سيتي

يقترب الموسم الكروي من نهايته ويقترب ريال مدريد من ضم ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول في صفقة انتقال حر.

وينتهي تعاقد ترنت مع ليفربول مع نهاية الموسم ومن المنتظر أن ينضم إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال مجانية.

وكشفت صحيفة ماركا أنه لم يتم استبعاد مشاركة أرنولد في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد.

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وأشار التقرير إلى أن ذلك لن يحدث إلا بموافقة أو إذن من ليفربول لقيد اللاعب خلال فترة القيد الاستثنائية من 1 إلى 10 يونيو المقبل.

وكان ليفربول قد أعلن تجديد تعاقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك دون إعلان عن مصير ألكسندر أرنولد.

وتبلغ القيمة السوقية لظهير ليفربول الأيمن 70 مليون يورو، وهو ما سيوفره نادي ريال مدريد، ولكنه سيؤثر على راتب اللاعب الدولي الإنجليزي,

صحيفة ماركا أوضحت في وقت سابق أن راتب أرنولد سيصل إلى 8 ملايين يورو في الموسم، ولمدة 5 سنوات.

توفير ريال مدريد لقيمة انتقال أرنولد زاد من تكلفة راتب ظهير أيمن الفريق الملكي الجديد.

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