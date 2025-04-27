الكونفدرالية - نهضة بركان إلى النهائي مع سيمبا رغم الخسارة من قسنطينة

خسر نهضة بركان من شباب قسنطينة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وسجل عبد النور بلحسيني هدف شباب قسنطينة.

لكن الفوز لم يكن كافيا لوصول شباب قسنطينة إلى نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتمكن نهضة بركان من التأهل للنهائي بفضل فوزه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رد في المغرب.

ويتولى معين شعباني تدريب نهضة بركان، إذ درب من قبل المصري البورسعيدي.

وحقق نهضة بركان بطولة الدوري المغربي.

وضرب نهضة بركان موعدا ناريا مع سيمبا التنزاني في نهائي البطولة.

وستقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 17 مايو المقبل، بينما يلعب الإياب يوم 25 مايو القادم.