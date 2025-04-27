انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا

الأحد، 27 أبريل 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

محمد عبد الله - مصر - جنوب إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بأمم إفريقيا للشباب.

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استراحة

ق 61: جوووووووووول محمد عبد الله بعد تسديدة أرضية.

ق 60: لي أهشيني يسدد كرة قوية تصدى لها عبد المنعم تامر وارتطمت في القائم.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 9: مفوندو فيلاكازي يسدد كرة بعيدة المدى وترتطم في القائم.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مصر جنوب إفريقيا أمم إفريقيا للشباب
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