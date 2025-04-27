انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا
الأحد، 27 أبريل 2025 - 20:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بأمم إفريقيا للشباب.
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استراحة
ق 61: جوووووووووول محمد عبد الله بعد تسديدة أرضية.
ق 60: لي أهشيني يسدد كرة قوية تصدى لها عبد المنعم تامر وارتطمت في القائم.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 9: مفوندو فيلاكازي يسدد كرة بعيدة المدى وترتطم في القائم.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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