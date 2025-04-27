تشكيل مصر - زعلوك يقود الهجوم وخضر احتياطيا ضد جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا للشباب

الأحد، 27 أبريل 2025 - 20:27

كتب : محمد جمال

عمر خضر

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه جنوب إفريقيا.

ويلاقي منتخب مصر غريمه جنوب إفريقيا بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في افتتاح كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

ويقود محمد زعلوك هجوم الفراعنة.

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ويجلس عمر خضر لاعب أستون فيلا على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس: عبد المنعم تامر.

الدفاع: محمد سمير – عبد الله بوستنجي – أحمد عابدين – مهاب سامي.

الوسط: أحمد خالد "كباكا" – محمد السيد – أحمد وحيد.

الهجوم: عمر أسامة – محمد زعلوك – مؤمن شريف.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد أيمن - أحمد وهب - يوسف عبد الحفيظ - محمد عبد الله - مهند محمد أحمد - محمود لبيب - عمر خضر - محمد رأفت - أحمد أبو الفتح - سيف الدين عصام.

وانتهت مباراة زامبيا أمام منافسه سيراليون بالتعادل السلبي دون أهداف في الجولة ذاتها من المجموعة.

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