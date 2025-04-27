عاد كبيرا لـ إنجلترا.. احتفال أيقوني من صلاح في ليلة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الـ20
الأحد، 27 أبريل 2025 - 20:27
كتب : عمرو عبد المنعم
توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 بعد منافسة قوية مع أرسنال ومانشستر سيتي ونيوكاسل.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وفاز ليفربول على توتنام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، ليحسم لقب الدوري لصالحه قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.
ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 82، بفارق 15 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.
بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 37 في المركز الـ16.
وتوج ليفربول بلقب الدوري وهي أول بطولة للمدرب الهولندي أرني سلوت الذي تولى تدريب الفريق بداية الموسم الجاري خلفا للألماني يورجن كلوب.
وحصد ليفربول لقب الدوري رقم 20 في تاريخه، والأول له منذ 5 مواسم، بعد أن فاز آخر مرة بالدوري في موسم فيروس كورونا 2019-2020.
ونجح ليفربول في معادلة عدد بطولات الدوري لمانشستر يونايتد وأصبح لكل منهما 20 لقبا.
وتعد هذه هي أول مرة يحتفل فيها ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بالمسمى الجديد مع جماهيره، وذلك لأن اللقب السابق في 2020 كانت الملاعب بدون جماهير بسبب فيروس كورونا.
وكانت آخر مرة احتفل فيها فريق ليفربول مع جماهيره بلقب الدوري قبل 34 عاما، بالتحديد في عام 1990 ووقتها لم يكن تغير اسم البطولة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
وعاد ليفربول كبيرا لـ إنجلترا بعدما كان يطلق هذا اللقب على مانشستر يونايتد منذ عام 2008 عندما فاز بالدوري وتعادل مع ليفربول في عدد ألقاب البطولة بـ18 لقبا وقتها.
لكن ليفربول الآن تعادل مع مانشستر يونايتد في عدد ألقاب الدوري، ويتفوق عليه في عدد الألقاب الإنجليزية والأوروبية.
على جانب آخر نجح محمد صلاح قائد منتخب مصر في حصد ثاني ألقاب الدوري الإنجليزي له مع ليفربول، كما حقق البطولة رقم 8 له بقميص الفريق الأحمر.
وسجل محمد صلاح هدفا في المباراة واحتفل بطريقة أيقونية مع جماهير ليفربول بالحصول على صورة معهم.
وصف المباراة
تقدم توتنام في الدقيقة 12 بهدف سجله دومينيك سولانكي بضربة رأسية بعد ركنية نفذها جيمس ماديسون.
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🔥 سولانكي يُفاجئ ليفربول وجماهير الأنفيلد بصاعقة مبكرة! ⚡#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/frs58ZyA11— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025
وتعادل ليفربول في الدقيقة 16 بهدف سجله لويس دياز بعد تمريرة عرضية من دومينيك سوبوسلاي.
ولم يحتسب الحكم الهدف بداعي التسلل قبل أن يعود إلى الفيديو ويحتسب الهدف.
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بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR)، الهدف صحيح! 💥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025
لويس دياز يعادل النتيجة ويشعل المدرجات! 🙌⚽#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/9Kk9WtYlGg
وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 17 بتسديدة يسارية قوية من أليكسيس ماك أليستر من أمام منطقة الجزاء.
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💥⚽️ ماك أليستر يسكن الكرة في الشباك بتسديدة لا تصد!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025
ليفربول يتقدم 2-1! 🔥🔥#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/5qz4W9JWCy
وأكمل كودي جاكبو ثلاثية ليفربول في الشوط الأول في الدقيقة 34 بمتابعة لركلة ركنية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
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العاصفة الليفربولية تضرب بتوتنهام في الأنفيلد ⚡️🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025
خاكبو يضيف الهدف الثالث في شباك السبيرز! 💥⚽️#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/iQvmAUi2ga
في الشوط الثاني جاء الدور على محمد صلاح ليسجل الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 63 بعد انطلاقة سريعة وتسديدة على يسار الحارس فيكاريو.
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🔥⚽ محمد صلاح يتألق في مباراة حسم لقب البريميرليغ! ⚽🔥#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/ZdfoZS3K5S— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025
وجاء الهدف الخامس لليفربول في الدقيقة 69 عن طريق ديستني أودوجي مدافع توتنام بالخطأ في مرماه.
لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بخماسية مقابل هدف.