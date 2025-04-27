عاد كبيرا لـ إنجلترا.. احتفال أيقوني من صلاح في ليلة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الـ20

توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 بعد منافسة قوية مع أرسنال ومانشستر سيتي ونيوكاسل.

وفاز ليفربول على توتنام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، ليحسم لقب الدوري لصالحه قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 82، بفارق 15 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 37 في المركز الـ16.

وتوج ليفربول بلقب الدوري وهي أول بطولة للمدرب الهولندي أرني سلوت الذي تولى تدريب الفريق بداية الموسم الجاري خلفا للألماني يورجن كلوب.

وحصد ليفربول لقب الدوري رقم 20 في تاريخه، والأول له منذ 5 مواسم، بعد أن فاز آخر مرة بالدوري في موسم فيروس كورونا 2019-2020.

ونجح ليفربول في معادلة عدد بطولات الدوري لمانشستر يونايتد وأصبح لكل منهما 20 لقبا.

وتعد هذه هي أول مرة يحتفل فيها ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بالمسمى الجديد مع جماهيره، وذلك لأن اللقب السابق في 2020 كانت الملاعب بدون جماهير بسبب فيروس كورونا.

وكانت آخر مرة احتفل فيها فريق ليفربول مع جماهيره بلقب الدوري قبل 34 عاما، بالتحديد في عام 1990 ووقتها لم يكن تغير اسم البطولة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وعاد ليفربول كبيرا لـ إنجلترا بعدما كان يطلق هذا اللقب على مانشستر يونايتد منذ عام 2008 عندما فاز بالدوري وتعادل مع ليفربول في عدد ألقاب البطولة بـ18 لقبا وقتها.

لكن ليفربول الآن تعادل مع مانشستر يونايتد في عدد ألقاب الدوري، ويتفوق عليه في عدد الألقاب الإنجليزية والأوروبية.

على جانب آخر نجح محمد صلاح قائد منتخب مصر في حصد ثاني ألقاب الدوري الإنجليزي له مع ليفربول، كما حقق البطولة رقم 8 له بقميص الفريق الأحمر.

وسجل محمد صلاح هدفا في المباراة واحتفل بطريقة أيقونية مع جماهير ليفربول بالحصول على صورة معهم.

وصف المباراة

تقدم توتنام في الدقيقة 12 بهدف سجله دومينيك سولانكي بضربة رأسية بعد ركنية نفذها جيمس ماديسون.

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وتعادل ليفربول في الدقيقة 16 بهدف سجله لويس دياز بعد تمريرة عرضية من دومينيك سوبوسلاي.

ولم يحتسب الحكم الهدف بداعي التسلل قبل أن يعود إلى الفيديو ويحتسب الهدف.

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بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR)، الهدف صحيح! 💥



لويس دياز يعادل النتيجة ويشعل المدرجات! 🙌⚽#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/9Kk9WtYlGg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025

وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 17 بتسديدة يسارية قوية من أليكسيس ماك أليستر من أمام منطقة الجزاء.

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💥⚽️ ماك أليستر يسكن الكرة في الشباك بتسديدة لا تصد!



ليفربول يتقدم 2-1! 🔥🔥#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/5qz4W9JWCy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025

وأكمل كودي جاكبو ثلاثية ليفربول في الشوط الأول في الدقيقة 34 بمتابعة لركلة ركنية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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العاصفة الليفربولية تضرب بتوتنهام في الأنفيلد ⚡️🔥



خاكبو يضيف الهدف الثالث في شباك السبيرز! 💥⚽️#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/iQvmAUi2ga — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025

في الشوط الثاني جاء الدور على محمد صلاح ليسجل الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 63 بعد انطلاقة سريعة وتسديدة على يسار الحارس فيكاريو.

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وجاء الهدف الخامس لليفربول في الدقيقة 69 عن طريق ديستني أودوجي مدافع توتنام بالخطأ في مرماه.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بخماسية مقابل هدف.