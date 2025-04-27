الهداف التاريخي الأجنبي.. صلاح يكسر الصيام ويواصل موسمه القياسي مع ليفربول

الأحد، 27 أبريل 2025 - 20:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل مع جماهير ليفربول

سجل محمد صلاح هدفا في شباك توتنام، في ليلة حسم ليفربول للقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الـ 34.

الهدف كان الرابع وسجله بعد تمريرة من دومينيك سوبوسلاي.

وحمل هذا الهدف الرقم 185 باسم صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح الهداف التاريخي الأجنبي في الدوري.

أخبار متعلقة:
كافو يختار من يستحق الكرة الذهبية بين صلاح ورافينيا تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 33 جولة تقييم صلاح أمام ليستر سيتي من الصحف الإنجليزية سلوت: صلاح سجل كثيرا لكنه أهدر بعض الفرص ضد ليستر سيتي

وفض الملك المصري أخيرا شراكته مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي المعتزل.

وجاء هدف صلاح بعد صيام 4 مباريات متتالية عن التهديف في الدوري الإنجليزي، و6 في جميع المسابقات.

وتوقف صلاح عن التسجيل أمام إيفرتون ووست هام وفولام وليستر، بجانب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة.

ليفربول حسم الليلة لقب البريميرليج رسميا للمرة الثانية في المسمى الحالي للمسابقة، والـ 20 في تاريخه عموما مع الدوري الإنجليزي.

اللقب هو الأول للريدز منذ 2020، والثاني في حقبة صلاح مع الريدز التي بدأت مع ليفربول في صيف 2017.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
غنى له بعد حسم الدوري.. سلوت: أشكر كلوب لهذا الشعور العظيم عاد كبيرا لـ إنجلترا.. احتفال أيقوني من صلاح في ليلة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الـ20 انتهت في كأس الاتحاد الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(2) مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (5)-(1) توتنام.. صلاح بطلا للبريميرليج هويلوند ينقذ يونايتد في الوقت القاتل بتعادل مثير مع بورنموث تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم في مباراة التتويج المحتمل ضد توتنام تشكيل مانشستر يونايتد - لوك شو أساسي ضمن ثلاثي دافعي ضد بورنموث وولفرهامبتون يرقص على أحزان ليستر.. وبرايتون يعاقب وست هام
أخر الأخبار
ذا أثليتك: أنشيلوتي يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم ويتولى تدريب البرازيل 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإيطالي - نابولي (1)-(0) تورينو.. جوووووووول مكتوميناي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
بصناعة مرموش.. مانشستر سيتي يقصي نوتنجهام ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد ساعة | المحترفون
غنى له بعد حسم الدوري.. سلوت: أشكر كلوب لهذا الشعور العظيم ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة جزئية من مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز المنقوص ساعة | المحترفون
مباشر أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. جووووووووول عبد الله ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مصر - زعلوك يقود الهجوم وخضر احتياطيا ضد جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا للشباب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
عاد كبيرا لـ إنجلترا.. احتفال أيقوني من صلاح في ليلة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الـ20 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 3 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 4 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط