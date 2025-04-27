الهداف التاريخي الأجنبي.. صلاح يكسر الصيام ويواصل موسمه القياسي مع ليفربول

سجل محمد صلاح هدفا في شباك توتنام، في ليلة حسم ليفربول للقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الـ 34.

الهدف كان الرابع وسجله بعد تمريرة من دومينيك سوبوسلاي.

وحمل هذا الهدف الرقم 185 باسم صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح الهداف التاريخي الأجنبي في الدوري.

وفض الملك المصري أخيرا شراكته مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي المعتزل.

وجاء هدف صلاح بعد صيام 4 مباريات متتالية عن التهديف في الدوري الإنجليزي، و6 في جميع المسابقات.

وتوقف صلاح عن التسجيل أمام إيفرتون ووست هام وفولام وليستر، بجانب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة.

ليفربول حسم الليلة لقب البريميرليج رسميا للمرة الثانية في المسمى الحالي للمسابقة، والـ 20 في تاريخه عموما مع الدوري الإنجليزي.

اللقب هو الأول للريدز منذ 2020، والثاني في حقبة صلاح مع الريدز التي بدأت مع ليفربول في صيف 2017.