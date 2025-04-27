الكونفدرالية - الفيديو غير قرارات معروف 3 مرات.. سيمبا يحسم مقعده بالتعادل مع ستيلنبوش

تعادل سيمبا التنزاني مع ستيلينبوش الجنوب إفريقي بدون أهداف في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بذلك يحافظ سيمبا على نظافة شباكه في جنوب إفريقيا كما فعل في تنزانيا ذهابا.

وأدار الحكم المصري محمد معروف اللقاء، حيث احتسب ركلة جزاء لسيمبا ثم تم إلغاؤها بعد المراجعة بتقنية الفيديو.

ثم احتسب ركلة جزاء أخرى لصالح ستيلنبوش، وألغاها بعد مراجعة تقنية الفيديو أيضا.

واحتسب معروف هدفا لستيلينبوش ولم يرفع الحكم المساعد رايته، قبل أن تلغيه تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وكان سيمبا قد فاز ذهابا 1-0، حيث سجل جان شارل أهوا الهدف الوحيد في الدقيقة 45+2.

على الجانب الآخر يلتقي شباب قسنطينة الجزائري مع نهضة بركان المغربي.

وحقق بركان فوزا ساحقا في الذهاب بنتيجة 3-0.

وكان سيمبا قد تأهل إلى نصف النهائي على حساب المصري بركلات الترجيح.

وفاز المصري ذهابا 2-0، بينما فاز سيمبا بنفس النتيجة في تنزانيا.

أما ستيلينبوش فقد تأهل على حساب الزمالك بالفوز 1-0 في مجموع المباراتين.

وتعادل الفريقان سلبيا في جنوب إفريقيا، قبل أن يفجر ستيلنبوش المفاجأة ويهزم الزمالك في القاهرة.