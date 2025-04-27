انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (5)-(1) توتنام.. صلاح بطلا للبريميرليج
الأحد، 27 أبريل 2025 - 18:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول
ق 69: جووووووول الخامس
ق 63: جووووول صلاح والرابع
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 34: جووووول الثالث
ق 24: جوووووووول الثاني ماك أليستر
ق 17: جووووول الفيديو يحتسب الفيديو للويس دياز
ق 16: هدف غير محتسب من لويس دياز
ق 12: جووووووووووول سولانكي والأول
انطلاق المباراة
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