انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (5)-(1) توتنام.. صلاح بطلا للبريميرليج

الأحد، 27 أبريل 2025 - 18:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل مع جماهير ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز ليفربول

ق 69: جووووووول الخامس

ق 63: جووووول صلاح والرابع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جووووول الثالث

ق 24: جوووووووول الثاني ماك أليستر

ق 17: جووووول الفيديو يحتسب الفيديو للويس دياز

ق 16: هدف غير محتسب من لويس دياز

ق 12: جووووووووووول سولانكي والأول

انطلاق المباراة

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي
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