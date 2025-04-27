انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (5)-(1) توتنام.. صلاح بطلا للبريميرليج

الأحد، 27 أبريل 2025 - 18:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل مع جماهير ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز ليفربول

ق 69: جووووووول الخامس

ق 63: جووووول صلاح والرابع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جووووول الثالث

ق 24: جوووووووول الثاني ماك أليستر

ق 17: جووووول الفيديو يحتسب الفيديو للويس دياز

ق 16: هدف غير محتسب من لويس دياز

ق 12: جووووووووووول سولانكي والأول

انطلاق المباراة

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صلاح: هذا الدوري أفضل من 2020.. وهكذا سهل سلوت مهمته غنى له بعد حسم الدوري.. سلوت: أشكر كلوب لهذا الشعور العظيم عاد كبيرا لـ إنجلترا.. احتفال أيقوني من صلاح في ليلة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الـ20 الهداف التاريخي الأجنبي.. صلاح يكسر الصيام ويواصل موسمه القياسي مع ليفربول انتهت في كأس الاتحاد الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(2) مانشستر سيتي هويلوند ينقذ يونايتد في الوقت القاتل بتعادل مثير مع بورنموث تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم في مباراة التتويج المحتمل ضد توتنام تشكيل مانشستر يونايتد - لوك شو أساسي ضمن ثلاثي دافعي ضد بورنموث
أخر الأخبار
الحسم في مباراة فاصلة يتضائل.. ماذا يحتاج نابولي وإنتر للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح: هذا الدوري أفضل من 2020.. وهكذا سهل سلوت مهمته 48 دقيقة | المحترفون
الصدارة من الشمال إلى الجنوب.. نابولي يستغل خسارة إنتر ويفوز على تورينو ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يخوض مرانه الأول بقيادة عماد النحاس.. وحضور محمد يوسف ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا للشباب - منتخب مصر يفتتح مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من المقاولون لـ في الجول: الخطيب طلب ضم سيحا لـ الأهلي.. وجلسة منتظرة للتفاوض 2 ساعة | الدوري المصري
الكونفدرالية - نهضة بركان إلى النهائي مع سيمبا رغم الخسارة من قسنطينة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ظهر حزينا.. قناة الأهلي تكشف كواليس ساعات كولر الأخيرة في النادي قبل رحيله 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 3 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 4 بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت