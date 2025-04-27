هويلوند ينقذ يونايتد في الوقت القاتل بتعادل مثير مع بورنموث

الأحد، 27 أبريل 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق التعادل في الوقت القاتل مع مضيفه بورنموث بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وتأخر مانشستر في النتيجة ولكن في الوقت بدل الضائع نجح في تسجيل هدف التعادل.

التعادل رفع رصيد بورنموث إلى النقطة 50 في المركز العاشر، ووصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 39 في المركز الـ14.

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تقدم بورنموث في الدقيقة 23 بهدف سجله سيمينيو.

وتلقى إيفانيلسون مهاجم بورنموث بطاقة حمراء في الدقيقة 70 بعد تدخل قوي على لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 90+6 سجل راسموس هويلوند هدف تعادل مانشستر يونايتد بصناعة من هاري ماجوير.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي بعدما خسر 3 مرات وتعادل مرتين.

وكان آخر انتصار لمانشستر يونايتد في الدوري أمام ليستر سيتي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بورنموث
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