هويلوند ينقذ يونايتد في الوقت القاتل بتعادل مثير مع بورنموث

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق التعادل في الوقت القاتل مع مضيفه بورنموث بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وتأخر مانشستر في النتيجة ولكن في الوقت بدل الضائع نجح في تسجيل هدف التعادل.

التعادل رفع رصيد بورنموث إلى النقطة 50 في المركز العاشر، ووصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 39 في المركز الـ14.

تقدم بورنموث في الدقيقة 23 بهدف سجله سيمينيو.

وتلقى إيفانيلسون مهاجم بورنموث بطاقة حمراء في الدقيقة 70 بعد تدخل قوي على لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 90+6 سجل راسموس هويلوند هدف تعادل مانشستر يونايتد بصناعة من هاري ماجوير.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي بعدما خسر 3 مرات وتعادل مرتين.

وكان آخر انتصار لمانشستر يونايتد في الدوري أمام ليستر سيتي.