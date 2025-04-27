تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم في مباراة التتويج المحتمل ضد توتنام

الأحد، 27 أبريل 2025 - 17:28

كتب : FilGoal

صور تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مواجهة توتنام في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويلعب ليفربول ضد توتنام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

ويخوض ليفربول المباراة بهدف الفوز والتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.

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وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: لويس دياز – كودي جاكبو – محمد صلاح

بينما جاء تشكيل توتنام كالآتي:

المرمى: فيكاريو

الدفاع: سبينس – دانسو – بين ديفيز – أودوجي

الوسط: بيرجفال – جراي – جيمس ماديسون

الهجوم: بريان جونسون – دومينيك سولانكي - تيل

ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يأتي توتنام في المركز الـ16 برصيد 37 نقطة.

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح
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