تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم في مباراة التتويج المحتمل ضد توتنام

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مواجهة توتنام في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلعب ليفربول ضد توتنام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

ويخوض ليفربول المباراة بهدف الفوز والتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: لويس دياز – كودي جاكبو – محمد صلاح

بينما جاء تشكيل توتنام كالآتي:

المرمى: فيكاريو

الدفاع: سبينس – دانسو – بين ديفيز – أودوجي

الوسط: بيرجفال – جراي – جيمس ماديسون

الهجوم: بريان جونسون – دومينيك سولانكي - تيل

ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يأتي توتنام في المركز الـ16 برصيد 37 نقطة.