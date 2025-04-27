تشكيل مانشستر يونايتد - لوك شو أساسي ضمن ثلاثي دافعي ضد بورنموث
الأحد، 27 أبريل 2025 - 15:23
كتب : FilGoal
أعلن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بورنموث.
ويلتقي مانشستر يونايتد مع بورنموث على ملعب الأخير بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب لوك شو بشكل أساسي في الدفاع بجانب هاري ماجواير وليني يورو.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أندري أونانا.
الدفاع: لوك شو – هاري ماجواير – ليني يورو.
الوسط: نصير مزراوي – كاسيميرو – كوبي ماينو – باتريك دورجو.
الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند - برونو فيرنانديز.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز 15 برصيد 38 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 49 نقطة.
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