تشكيل مانشستر يونايتد - لوك شو أساسي ضمن ثلاثي دافعي ضد بورنموث

الأحد، 27 أبريل 2025 - 15:23

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد أمام ليون

أعلن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بورنموث.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع بورنموث على ملعب الأخير بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب لوك شو بشكل أساسي في الدفاع بجانب هاري ماجواير وليني يورو.

أخبار متعلقة:
تعافى في وقت قياسي.. عودة نجم مانشستر يونايتد إلى التدريبات الأسبوع المقبل بعد عودته من غياب دام 7 أشهر.. إصابة جديدة لجناح مانشستر سيتي تقرير: مانشستر سيتي يسعى لاستعادة بالمر.. واهتمام من ليفربول نجم مانشستر سيتي يسهب في الإشادة بعمر مرموش

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: لوك شو – هاري ماجواير – ليني يورو.

الوسط: نصير مزراوي – كاسيميرو – كوبي ماينو – باتريك دورجو.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند - برونو فيرنانديز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 15 برصيد 38 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

مانشستر يونايتد بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
صلاح: هذا الدوري أفضل من 2020.. وهكذا سهل سلوت مهمته غنى له بعد حسم الدوري.. سلوت: أشكر كلوب لهذا الشعور العظيم عاد كبيرا لـ إنجلترا.. احتفال أيقوني من صلاح في ليلة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الـ20 الهداف التاريخي الأجنبي.. صلاح يكسر الصيام ويواصل موسمه القياسي مع ليفربول انتهت في كأس الاتحاد الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(2) مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (5)-(1) توتنام.. صلاح بطلا للبريميرليج هويلوند ينقذ يونايتد في الوقت القاتل بتعادل مثير مع بورنموث تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم في مباراة التتويج المحتمل ضد توتنام
أخر الأخبار
عبد المنعم قبل الإصابة: أريد إظهار شخصيتي.. وهذا هو الفارق بين الأهلي ونيس 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يوقع اتفاقية للتأمين على اللاعبين ساعة | الدوري المصري
الحسم في مباراة فاصلة يتضائل.. ماذا يحتاج نابولي وإنتر للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح: هذا الدوري أفضل من 2020.. وهكذا سهل سلوت مهمته ساعة | المحترفون
الصدارة من الشمال إلى الجنوب.. نابولي يستغل خسارة إنتر ويفوز على تورينو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يخوض مرانه الأول بقيادة عماد النحاس.. وحضور محمد يوسف 2 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا للشباب - منتخب مصر يفتتح مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا 3 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من المقاولون لـ في الجول: الخطيب طلب ضم سيحا لـ الأهلي.. وجلسة منتظرة للتفاوض 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 3 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 4 بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت