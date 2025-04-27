تقرير مغربي: موكوينا وافق على فسخ تعاقده بالتراضي مع الوداد

الأحد، 27 أبريل 2025 - 12:16

كتب : FilGoal

موكوينا - الوداد المغربي

وافق رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الوداد على فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي دون اللجوء للشرط الجزائي.

وكشف موقع سبورت 7 المغربي أن هشام آيت منا رئيس نادي الوداد قد نجح في التوصل لاتفاق ودي مع المدرب الجنوب إفريقي لفسخ التعاقد بالتراضي.

وأوضح التقرير أن موكوينا وافق على اقتراح إدارة الوداد والاكتفاء بمستحقاته المتأخرة بسبب حبه للفريق المغربي.

أخبار متعلقة:
تقارير: الوداد ينفصل عن موكوينا.. والإعلان خلال ساعات حلم دوري أبطال إفريقيا يبتعد.. الوداد يتعثر أمام أولمبيك آسفي بتعادل خامس على التوالي تقرير مغربي: الوداد يستقر على رحيل موكوينا قبل المونديال.. وثلاثي مرشح لخلافته تقرير: الوداد يتفاوض مع كيروش لقيادته في كأس العالم للأندية

وأشار التقرير إلى استقرار إدارة الوداد على تعيين محمد أمين بن هاشم لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

وكان تعاقد الوداد مع موكوينا ينص على شرط جزائي بقيمة مليون دولار في حال فسخ أحد الطرفين التعاقد دون موافقة الآخر.

ويعاني الوداد من تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة مما أغضب جماهير النادي تجاه الأداء تحت قيادة موكوينا.

ويستعد الوداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وكانت صحيفة المنتخب المغربية قد كشفت الثلاثاء الماضي عن مفاوضات متقدمة بين الوداد والبرتغالي كارلوس كيروش لقيادة الفريق.

وأضاف التقرير أن هشام أيت منا رئيس نادي الوداد سيسافر قريبا لفرنسا للقاء مع وكيل أعمال كيروش للتفاوض معه.

ويقع الوداد المغربي في مجموعة نارية رفقة أندية يوفنتوس ومانشستر سيتي والعين الإماراتي.

الوداد موكوينا
نرشح لكم
خبر في الجول - حال اتفاق يوسف مع الأهلي.. حرس الحدود يستقر على تعيين زهران هاني سعيد: أرسلنا اعتراضنا على موعد نهائي الكأس.. وحقيقة خوضه في الخارج "المقصورة صارت مكانا للشتائم".. المتحدث باسم فريق الأهلي يستنكر سلوك الإعلاميين مع كولر شريف إكرامي: بيراميدز في نهائي دوري الأبطال؟ الحلم أصبح حقيقة بفضل هؤلاء خدمة في الجول - احجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا للشباب ريفيرو: حزينون بعد الخسارة أمام بيراميدز.. لكن المستقبل يبدو مشرقا لأورلاندو مؤتمر يوريتشيتش: لم أصدق الوصول للنهائي بهذه الطريقة.. ولم أعلم بهزيمة الأهلي سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من العودة للعمل في الأهلي
أخر الأخبار
يامال: لا يهم استقبالنا لهدفين.. هذا العام لا يمكنهم هزيمتنا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - النحاس مدير فني مؤقت لـ الأهلي.. ويوسف المدير الرياضي 16 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - محمد سند يعلن رحيله عن نيم الفرنسي بعد 8 مواسم 32 دقيقة | كرة يد
تقرير: الهلال يرصد 60 مليون يورو لشراء أوسيمين من نابولي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
روديجير يعتذر لحكم مباراة الكلاسيكو 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
كادينا سير: عقوبة إيقاف روديجير قد تتراوح بين 4 إلى 12 مباراة ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - حال اتفاق يوسف مع الأهلي.. حرس الحدود يستقر على تعيين زهران ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أنشيلوتي: أتألم لأننا لم نستحق الخسارة.. وقد أستمر أو أرحل عن ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 رحيل كولر 4 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط