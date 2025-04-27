تقرير مغربي: موكوينا وافق على فسخ تعاقده بالتراضي مع الوداد

وافق رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الوداد على فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي دون اللجوء للشرط الجزائي.

وكشف موقع سبورت 7 المغربي أن هشام آيت منا رئيس نادي الوداد قد نجح في التوصل لاتفاق ودي مع المدرب الجنوب إفريقي لفسخ التعاقد بالتراضي.

وأوضح التقرير أن موكوينا وافق على اقتراح إدارة الوداد والاكتفاء بمستحقاته المتأخرة بسبب حبه للفريق المغربي.

وأشار التقرير إلى استقرار إدارة الوداد على تعيين محمد أمين بن هاشم لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

وكان تعاقد الوداد مع موكوينا ينص على شرط جزائي بقيمة مليون دولار في حال فسخ أحد الطرفين التعاقد دون موافقة الآخر.

ويعاني الوداد من تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة مما أغضب جماهير النادي تجاه الأداء تحت قيادة موكوينا.

ويستعد الوداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وكانت صحيفة المنتخب المغربية قد كشفت الثلاثاء الماضي عن مفاوضات متقدمة بين الوداد والبرتغالي كارلوس كيروش لقيادة الفريق.

وأضاف التقرير أن هشام أيت منا رئيس نادي الوداد سيسافر قريبا لفرنسا للقاء مع وكيل أعمال كيروش للتفاوض معه.

ويقع الوداد المغربي في مجموعة نارية رفقة أندية يوفنتوس ومانشستر سيتي والعين الإماراتي.