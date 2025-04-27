خبر في الجول - الأهلي لم يحسم موقف الشرط الجزائي مع كولر.. وتعجب المدرب من الرحيل

الأحد، 27 أبريل 2025 - 11:36

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر

لا يزال الأهلي لم يحسم موقف الشرط الجزائي في تعاقد مارسيل كولر بعد قرار رحيله عن النادي.

وأعلن النادي الأهلي إقالة المدير الفني السويسري عن منصبه بعد الخروج أمام صنداونز من دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي لم يحسم أمر الشرط الجزائي في تعاقد كولر والبالغ قيمته الشهرين المتبقيين له هذا الموسم.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات قائمة مع محمد يوسف لخلافة كولر مؤقتا.. ومنصب آخر أرقام استثنائية.. كشف حساب كولر مع الأهلي بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت خبر في الجول – الأهلي يقرر رحيل مارسيل كولر

ولم يتوقع مارسيل كولر رحيله عن الأهلي في الوقت الحالي وتعجب من إبلاغ إدارة النادي له بالرحيل.

وكان كولر يستعد لخوض المتبقي من الموسم في مسابقة الدوري ثم خوض منافسات كأس العالم للأندية بأمريكا.

ودخل الأهلي في مفاوضات قوية مع محمد يوسف لتولي مهمة المدير الفني المؤقت للفريق لحين تعيين جهاز فني أجنبي. (لمزيد من التفاصيل)

وسيقود الجهاز المؤقت مران الفريق في السابعة مساء اليوم الأحد.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.

الدوري المصري الأهلي مارسيل كولر
نرشح لكم
الأهلي يعلن رحيل سامي قمصان عن الجهاز الفني الأهلي يعلن رحيل محمد رمضان خبر في الجول - النحاس مدير فني مؤقت لـ الأهلي.. ويوسف المدير الرياضي خبر في الجول - حال اتفاق يوسف مع الأهلي.. حرس الحدود يستقر على تعيين زهران مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات قائمة مع محمد يوسف لخلافة كولر مؤقتا.. ومنصب آخر لجنة الإعلام الرياضي تطالب بتفريغ الكاميرات لمعرفة المتورطين في واقعة إلقاء الزجاجات على كولر أرقام استثنائية.. كشف حساب كولر مع الأهلي بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر يونايتد - لوك شو أساسي ضمن ثلاثي دافعي ضد بورنموث 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن رحيل سامي قمصان عن الجهاز الفني ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن رحيل محمد رمضان ساعة | الدوري المصري
يامال: لا يهم استقبالنا لهدفين.. هذا العام لا يمكنهم هزيمتنا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - النحاس مدير فني مؤقت لـ الأهلي.. ويوسف المدير الرياضي 2 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - محمد سند يعلن رحيله عن نيم الفرنسي بعد 8 مواسم 2 ساعة | كرة يد
تقرير: الهلال يرصد 60 مليون يورو لشراء أوسيمين من نابولي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
روديجير يعتذر لحكم مباراة الكلاسيكو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 رحيل كولر 3 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 4 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط