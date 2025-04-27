خبر في الجول - الأهلي لم يحسم موقف الشرط الجزائي مع كولر.. وتعجب المدرب من الرحيل

لا يزال الأهلي لم يحسم موقف الشرط الجزائي في تعاقد مارسيل كولر بعد قرار رحيله عن النادي.

وأعلن النادي الأهلي إقالة المدير الفني السويسري عن منصبه بعد الخروج أمام صنداونز من دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي لم يحسم أمر الشرط الجزائي في تعاقد كولر والبالغ قيمته الشهرين المتبقيين له هذا الموسم.

ولم يتوقع مارسيل كولر رحيله عن الأهلي في الوقت الحالي وتعجب من إبلاغ إدارة النادي له بالرحيل.

وكان كولر يستعد لخوض المتبقي من الموسم في مسابقة الدوري ثم خوض منافسات كأس العالم للأندية بأمريكا.

ودخل الأهلي في مفاوضات قوية مع محمد يوسف لتولي مهمة المدير الفني المؤقت للفريق لحين تعيين جهاز فني أجنبي. (لمزيد من التفاصيل)

وسيقود الجهاز المؤقت مران الفريق في السابعة مساء اليوم الأحد.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.