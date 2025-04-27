مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات قائمة مع محمد يوسف لخلافة كولر مؤقتا.. ومنصب آخر

الأحد، 27 أبريل 2025 - 11:05

كتب : أحمد الخولي

محمد يوسف - الأهلي

يقترب محمد يوسف من تولي مهمة المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي لخلافة مارسيل كولر.

وتجري مفاوضات بين إدارة الأهلي ومحمد يوسف خلال الفترة الجارية من أجل حسم موقفه وقيادة مران الفريق مساء اليوم الأحد.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "المفاوضات جارية بين الأهلي ومحمد يوسف في الوقت الحالي لتولي مهمة المدير الفني المؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي".

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وأضاف "المدرب ينتظر تحديد موقفه مع حرس الحدود بجانب مصيره بعد تعيين الجهاز الفني الأجنبي وأمر توليه منصب المدير الرياضي خلفا لمحمد رمضان مطروح بقوة".

واختتم المصدر تصريحاته "محمد رمضان تقدم باستقالته مرة أخرى ورفض العدول عن قراره رغم رغبة محمود الخطيب في استمراره".

وسيقود الجهاز المؤقت مران الفريق في السابعة مساء الغد.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.

الأهلي محمد يوسف المدير الفني
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