مباراة إنبي والمحلة بدون جمهور.. وفي الجول يكشف سبب نقل الملعب

السبت، 26 أبريل 2025 - 21:46

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية عن نقل مباراة إنبي وغزل المحلة في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري.

وستقام المباراة على ملعب بتروسبورت في الثامنة مساء، بدلا من ملعب المقاولون العرب.

وفسر مصدر من الرابطة سبب قرار تغيير الملعب لـ FilGoal.com قائلا: "مباراة غزل المحلة وإنبي في الدوري كان من المقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب وفقا لقرار متخذ من رابطة الأندية".

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وأضاف "القرار تم اتخاذه بلعب مباريات إنبي أمام الفرق الجماهيرية على استاد المقاولون وليس بتروسبورت".

وأوضح "لكن نادي المقاولون العرب صاحب الملعب أبلغ اتحاد الكرة أن لديه مباراة في نفس اليوم أمام طنطنا في دوري المحترفين".

واختتم "بالتالي صاحب الملعب هو الأولى وبناء عليه تم نقل الملعب إلى بتروسبورت بدعوات من الأندية وليس بحضور جماهيري".

ويحتل إنبي المركز الثامن في مجموعة الهبوط المكونة من 9 فرق، برصيد 15 نقطة.

بينما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

رابطة الأندية غزل المحلة الدوري المصري إنبي
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