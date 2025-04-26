"المقصورة صارت مكانا للشتائم".. المتحدث باسم فريق الأهلي يستنكر سلوك الإعلاميين مع كولر

أبدى محمد ثابت المتحدث باسم فريق الكرة في الأهلي استياءه من مشهد هجوم الصحفيين على مارسيل كولر المدير الفني للفريق داخل الملعب في أعقاب المباراة أمام صنداونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ثابت عبر فيسبوك:

دعونا نتحدث بمهنية بعيدا عن الانتماءات وبعيدا عن النتائج وبعيدا عن الحب والكره، من المسؤول عما نشهده من تراجع مقلق في احترافية الصحافة والاعلام الرياضي في الآونة الاخيرة؟

اعتقد أنه أمر مقلق للغاية، أن نرى المصورين يقتحمون أرض الملعب لينتج عنها العديد من المشادات، وأن تسمع نبرة وطريقة وجودة الأسئلة أثناء محاورة المدربين واللاعبين. ناهيك عن مقصورة الإعلاميين التي تعد مكانا مميزا ليس للعمل، بل لوابل الشتائم والإهانات والسلوك العدواني وقذف الزجاجات أثناء خروج اللاعبين من أرض الملعب إلى غرف خلع الملابس. كل هذا لا يعكس إلا فجوة خطيرة في المعايير وتدهور حاد في الاعلام بكافة أشكاله.

وكما نعلم جميعا فقد نشرت وسائل الإعلام الدولية صورًا ومقاطع فيديو للمشهد المُشين لخروج كولر من أرض الملعب مُشوّهةً صورتنا على الساحة العالمية. وأود أن أنوه أنها ليست المرة الأولى واسالوا لاعبي كل الأندية، بل والمنتخبات.

لربما تتسبب هذه الكلمات ببعض من الحرج أو الضيق للبعض، ولكنني أراهن على مهنية العديد من الزملاء والاساتذة الكبار الذين تتلمذنا على أيديهم في دحض مثل هذه السلوكيات.

أتمنى أن تصل رسالتي إلى المجلس الأعلى للإعلام، ووزارة الرياضة، ونقابة الصحفيين، بكل احترام، لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، من أجل عودة الهيبة المفقودة للإعلام والصحافة والرياضة المصرية، فلابد من وضع معايير اعتماد صارمة، وبرامج تدريب مهنية، وإجراءات تأديبية واضحة لجميع عناصر المنظومة الاعلامية.