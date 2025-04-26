وولفرهامبتون يرقص على أحزان ليستر.. وبرايتون يعاقب وست هام

السبت، 26 أبريل 2025 - 20:56

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا - ولفرهامبتون ضد تشيلسي

بعد تأكد هبوط ليستر سيتي رسميا، خسر الفريق على يد مضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ماتيوس كونيا في الدقيقة 33 بصناعة الجزائري ريان أيت نوري.

وفي الدقيقة 56 صنع كونيا الهدف الثاني، الذي سجله جاكوب ستراند لارسن.

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وأخيرا سجل رودريجو جوميز الهدف الثالث في الدقيقة 85، بصناعة كونيا أيضا.

بذلك تقدم وولفرهامبتون إلى المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.

بينما تجمد رصيد ليستر عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر.

هابط آخر مؤكد من قبل، هو ساوثامبتون الذي خسر أمام فولام 2-1 في الدقائق الأخيرة.

تقدم القديسين بهدف جاك ستيفينز في الدقيقة 14.

وتعادل البديل إميل سميث رو في الدقيقة 72 بعد تمريرة من أليكس إيوبي.

وفي الدقيقة 92 سجل رايان سيسينيون الهدف الثاني بعد تمريرة من أداما تراوري.

فولام تقدم إلى المركز الثامن مؤقتا برصيد 51 نقطة، بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند 11 نقطة في المركز الأخير.

وفي المباراة الأكثر إثارة، تغلب برايتون على وست هام يونايتد 3-2.

تقدم برايتون بهدف ياسين عياري في الدقيقة 13 بعد تمريرة من جاك هينشلوود.

وفي الدقيقة 48 تعادل الغاني محمد قدوس بصناعة جارود بوين.

وبصناعة أخرى من بوين، تقدم توماس سوتشيك لوست هام في الدقيقة 83.

رد برايتون الناري أتى في الدقيقة 89 بهدف التعادل من كاورو ميتوما، ثم هدف الفوز من كارلوس باليبا، والهدفان من صناعة براخان جرودا.

ويحتل برايتون المركز التاسع برصيد 51 نقطة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 36 في المركز السابع عشر.

وولفرهامبتون ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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